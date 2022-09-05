抓到了！ 台北民生社區騎Ubike問路性侵狼落網 辯控制不了自己

民生社區凌晨發生的街頭問路性侵案，警方鎖定20歲蔡姓男子涉有重嫌，下午循線在內湖逮人。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/05 18:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山區民生社區凌晨發生的街頭問路性侵案，警方鎖定20歲蔡姓男子涉有重嫌，下午循線在內湖逮人，警方初查蔡男有強制猥褻、妨害秘密等素行紀錄，領有身心障礙手冊，他向警辯稱是控制不了自己，才會犯案，警方還在查證釐清其說法，警詢後預計明天移送檢方偵辦。

警方調查，一名女子凌晨3時在南京東路五段騎單車回家時，遇到一名騎Ubike的年輕男子問路，年輕男問完路後，竟一路尾隨女子到民生社區新東街附近，強押她用手性侵得逞後離去，警方獲報展開追查，初步調閱監視器鎖定年約20歲的蔡男涉嫌重大，聲請拘票將他追緝到案。

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有民眾在臉書社團描述相關訊息，表示當時有名年約20歲的灰衣男子，從南京東路五段尾隨該女子到新東街，後騎Ubike逃逸，女子手肘擦傷，也呼籲民生社區的女子要多加注意。

警方呼籲，如民眾遇人身危害，務必即時報案，以利警方偵處，為保障身體自主權，請勇於舉發不法侵害，立即撥打110或利用「110視訊報案APP」視訊報案，警方可同步錄影，掌握報案地點即刻前往救援。另期盼民眾如發現可疑之人、事、地、物，能速撥110電話通知警方，以迅速服務民眾，保障民眾安全。

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