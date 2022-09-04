出場不代表做S！誆金錢豹妹去摩鐵性侵 兒科醫下場出爐

酒店妹出場不代表性交易，最好事先說清楚以免吃官司。示意圖，非新聞事件當事人。（記者許國楨攝）

2022/09/04 23:04

〔記者許國楨／台中報導〕酒店妹被帶出場常衍生性侵案件，但所謂出場不代表性交易，最好事先說清楚以免吃官司，一名兒科醫師去年到台中金錢豹酒店消費，看上坐檯小姐小柔（化名），明知對方沒有接S（指性交易），仍騙稱要吃宵夜誆小柔出場後帶至摩鐵，並趁對方酒醉失去意識性侵，該名醫師因而遭檢方起訴，最近法院判決也出爐。

全案經台中地院審理，法官考量到醫師坦承犯行，已與對方達成和解並賠償完畢，依趁機性交罪處2年徒刑、緩刑5年，另有必要命其應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時之義務勞務，及接受法治教育5場次，全案仍可上訴。

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判決指出，被告兒科醫師去年1月與朋友到台中金錢豹酒店消費，看上陪酒的坐檯小姐小柔，詢問對方是否有在從事性交易，小柔當下明確回應「不接S」，然醫師仍不死心向幹部表示，只是要帶小柔出場吃宵天純聊天而已，結果卻開車載著已有酒意的對方前往汽車旅館。

小柔到了房間因酒醉跑到廁所嘔吐後失去意識，因無力抵抗結果遭醫師性侵得逞，等到小柔酒醒後發現在醫師車上，驚覺受辱要求醫師將她載回住處，並在住家樓下獨自哭泣，也把整件事告訴經紀人接著驗傷報警，案經檢方調查後依趁機性交罪嫌起訴，醫師驚覺事態嚴重，立刻向法官坦承犯行，並且以120萬跟小柔達成和解，一次付清。

律師李學鏞說，男女雙方性行為只要不是自願性、自主性，就可以循法律途徑處理，不論性別、職業，即便已談好價錢，帶出場前擺明要性交易，但酒店小姐仍有隨時喊停的權利，只是決定喊停，要很明白地向對方說不，方式不分言語或肢體，一旦男客強要，恐涉及妨害性自主罪而觸法。

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