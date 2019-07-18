幫酒店小姐還債9萬 男告詐欺反被控性侵

2019-07-18 22:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕38歲熊姓男子到酒店消費，把小姐帶出場，事後卻被小姐指控趁她酒醉意識不清硬上，還提供K他命給她吸食，二度性侵，更全天緊跟限制她行動自由，熊男澄清，他幫她還債9萬元打算告詐欺，就被反告性侵，新北地檢署調查後認定熊男罪嫌不足不起訴。

去年6月24日凌晨，熊男至台北市某酒店消費，認識42歲的小萱（化名），小萱指控，熊男見她酒醉，買斷她當晚剩下的時數，把她帶至住處性侵，一、兩天後，又免費提供K他命給她吸食，見她吸食後意識不清又再度對她性侵，到她同月28日下午2時提告前，熊男一直緊跟著她，限制她的行動自由，還以LINE恫嚇：「如果你跑掉，我會報復你，如果你告我性侵，我晚上會找朋偶到你店給你捧場」等語，提告熊男乘機性交、妨害自由、轉讓三級毒品、恐嚇等罪。

熊男庭訊時供稱，當晚離開酒店時，小萱還可以自己行走，回家後，小萱看到桌上有K菸就自己拿起來抽，後來兩人一起洗澡，便自然而然發生性行為，睡醒後，小萱開始哭訴其悲慘境遇，他前後幫她還了9萬元債務；去年6月28日下午2時許，兩人在計程車上吵架，他就請司機直接把車開到派出所，想告小萱詐欺，小萱就反告他性侵，指出有另打一副家裡的鑰匙給小萱，她想走隨時可走。

檢方調閱酒店畫面，記錄因時間過久已遭覆蓋，但酒店經紀人證稱，不知小萱當日有酒醉，加上小萱尿液檢體除K他命，還驗出安非他命、大麻類等毒品反應，難認熊男有無償提供K他命供她吸食，加上期間小萱曾回住處拿過2次衣服，卻未向他人求助或報警，不符常情，恐嚇部分小萱事後又說不告了，無法確定熊男是否真有恐嚇，檢方因此今將熊男不起訴。

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