帶出場啪完3千變8千 男拒多付被酒店妹告性侵

2019-05-23 19:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市33歲王姓男子到酒店找小姐飲酒作樂，事後卻被小姐指控趁她酒醉無意識硬上得逞，王男反控，雙方談好3千元進行性交易，完事後對方卻要8千元，新北地檢署勘驗監視器畫面發現，酒店小姐並無酒醉到不醒人事，測謊沒過，反倒是王男通過測謊，認定王男罪嫌不足不起訴。

去年4月21日凌晨2時許，王男到台北市林森北路喝酒，點小姐坐檯，酒店小姐指控，凌晨6時許，王男以與同學唱歌為由，約她續攤，卻把她帶到三重區一間旅館，對她乘機性侵，否認收錢做性交易。

酒店小姐經紀人也證稱，打電話給小姐，發現她在哭，沒多久電話變王男接聽，他說兩人在KTV唱歌，他想再追問卻被掛電話。

王男到案後供稱，當天邀酒店小姐到旅館進行性交易，雙方談定費用3千元，沒想到嘿咻完後，對方卻獅子大開口討8千元，他不理會最後仍付了3千元就走人。

檢方勘驗旅館監視器畫面，發現酒店小姐雖有酒醉嘔吐、行走不穩狀況，王男僅從旁攙扶，並無強行將對方拖至房間，可見酒店小姐當下並無酒醉到不醒人事，加上王男通過測謊，反而是酒店小姐被問到：「當時妳有向王男收取提供性交易的任何金錢款項嗎？」、「當時被告有交給妳性交易的任何金錢款項嗎？」，她均回答：「沒有！」測謊卻呈現不實反應，檢方因此採信王男辯詞，處分不起訴。

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