疑旗下小姐被性侵 酒店經紀撂5煞砍斷男手指

2019-09-11 18:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕38歲杜姓酒店經紀人認為旗下酒店小姐被鄭姓男子性侵，雙方談判破裂，杜男憤而找5名同夥持刀砍斷鄭男2根手指，還將鄭男強押上車，見鄭男傷重血流不止，才把他丟包路邊，新北地檢署今依殺人未遂、妨害自由罪嫌起訴杜男等6名惡煞。

警方調查，今年1月20日，鄭男與友人前往北市一家酒店消費，之後帶酒店小姐出場到KTV歡唱，酒店小姐隔日打電話要鄭男付錢遭拒，一度前往警局報案遭性侵，後決定先去驗傷，擇日再完成報案程序。

起訴指出，杜男不滿旗下小姐被鄭男性侵，同月26日下午，帶著李姓等5名友人與鄭男約在新北蘆洲一家咖啡廳談判，鄭男則找了2名友人陪同，杜男要求鄭男拿出8萬8千元賠償，被鄭男當場拒絕，雙方不歡而散，杜男同夥李、曾男怒而持刀在蘆洲大街上追砍鄭男，砍斷鄭男2根手指，呂男則開車衝撞鄭男，葉、陳男則聯手痛毆鄭男，滿身是傷的鄭男不敵5人圍攻，被強押上車，直到呂男發現鄭男血流不止，發現事態嚴重，才將鄭男丟包在在新北三重區正義北路前，渾身是血的鄭男向路邊的檳榔攤求救才撿回一命。

庭訊時，杜男等人坦承犯行，檢方依據監視器畫面及醫院診斷證明書，認定杜男等6人砍殺鄭男罪嫌重大，今將這6名惡煞起訴。

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