驚見女友跟小王的性愛照 綠帽男憤而強行肛交

黃男因女友出軌，氣到性侵她。（情境照，與本案無關）

2022/09/03 20:33

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名黃姓男子，2018年無意間看到女友小惠（化名）手機內有性愛照，男主角卻不是他，頓時綠光罩頂，氣憤之下脫去小惠衣褲大喊「我們來做最後一次」，強行口交、性交，甚至暴力相向強迫肛交。小惠不甘受辱，立刻報警，高等法院考量雙方已和解，日前依強制性交罪判刑1年10月、傷害罪判刑2月，均緩刑2年。

2018年間，黃男結識小惠，進而交往成為男女朋友，半年後，黃男到小惠住處準備燕好之際，無意間瞥到小惠的手機內竟有與小王的性愛照，頓時暴怒，心生不滿，接續徒手掌摑小惠，拉扯她的頭髮、捏手腕、手臂，毆打臀部。小惠不堪挨揍，一度逃出住處房門，沒想到又遭黃男拉回繼續毆打，被打成熊貓眼。

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黃男打到疲累，拉小惠到身旁一起入睡，隔天醒來怒氣未消，稱「我們來做最後一次」，不顧小惠反對，強行脫去衣褲性侵。小惠深恐再遭暴力相向，不敢抵抗，只能任其玷辱。

沒想到黃男性侵小惠口腔、下體後仍不罷休，竟連肛門也不放過，直到逞完慾才罷手，出門上班。小惠見狀，趕緊向友人求救，驗傷報警，連夜逃離租屋處。

高院考量黃男於審理中坦承犯行，積極與小惠達成和解並獲得原諒，已匯款履行和解條件，有努力修補的態度與行為，表明認錯並賠償，且小惠亦同意原諒黃男，應予以尊重，以契合修復式司法意旨，決定依刑法第59條規定酌減其刑，判傷害罪2月刑，得易科罰金6萬元；強制性交罪處1年10月。兩罪均緩刑2年，可上訴。

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