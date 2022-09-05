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    北市民生社區發生Ubike問路之狼性侵夜歸女 警鎖定追緝

    警方鎖定問路之狼，全力追緝中。（記者姚岳宏翻攝）

    警方鎖定問路之狼，全力追緝中。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/09/05 16:32

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市發生街頭問路性侵案，一名女子今凌晨3時在南京東路五段騎單車時，遇到一名騎Ubike的年輕男子問路，年輕男問完路後，竟一路尾隨女子到新東街附近，強押她用手性侵得逞後離去，北市街頭當街隨機性侵案事關重大，警方獲報立刻展開追查，初步調閱監視器鎖定年約20歲的男子涉嫌重大，已聲請拘票將盡速追緝到案。

    有民眾在臉書社團描述相關訊息，表示當時有名年約20歲的灰衣男子，從南京東路五段尾隨該女子到新東街，後騎Ubike逃逸，女子手肘擦傷，他呼籲民生社區的女子要多加注意。

    松山警分局三民派出所是凌晨3時許接獲報案，稱在松山區一帶有女子受傷，立即派員到場查處，惟犯嫌已離去。據瞭解，犯嫌於南京東路一帶向被害人問路，後尾隨被害人至上址，並強壓被害人妨害性自主，警方已調閱監視器及被害人描述特徵，鎖定一名年約20歲男子涉嫌重大，將儘速追緝到案。

    警方呼籲，如民眾遇人身危害，務必即時報案，以利警方偵處，為保障身體自主權，請勇於舉發不法侵害，立即撥打110或利用「110視訊報案APP」視訊報案 ，警方可同步錄影，掌握報案地點即刻前往救援。另期盼民眾如發現可疑之人、事、地、物，能速撥110電話通知警方，以迅速服務民眾，保障民眾安全。

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