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    正妹上班被擄走性侵凌虐10小時 月事來潮救了她

    高雄一名正妹被前男友擄走性侵凌虐10小時，她月事來潮央請前男友幫她買衛生棉才順利脫困。（情境照）

    高雄一名正妹被前男友擄走性侵凌虐10小時，她月事來潮央請前男友幫她買衛生棉才順利脫困。（情境照）

    2022/09/03 11:26

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名正妹上班途中，被前男友詹男綁架，把她帶到汽車旅館性侵凌虐長達10小時，正妹剛好月事來潮，央請詹男去便利商店幫她買衛生棉，詹男離開房間，正妹趕緊向櫃台求救，警方趕到場後將詹男逮捕送辦，高雄地院依強制性交罪判刑5年。

    判決指出，去年11月底，正妹和交往多時的詹男分手後，正妹還是在網路遊戲和詹男有互動，但正妹拒絕和詹男有進一步交流，連電話、訊息都不回不接，讓詹男大為光火，數次傳語音訊息痛譙正妹。

    去年12月6日上上午7點半，正妹從大寮住處坐電梯下樓，準備到停車場取車上班時，突遭詹男從後方抱住，強行擄走帶上車，恐嚇正妹「今天一定會開車帶你回台北，陰陽相隔，八里會有你的塔位，會把你丟在淡水河」。

    結果詹男沒帶她去台北，反而開車到鳳山某摩鐵開房間，入房後，對正妹嗆聲「你不喜歡上床，沒辦法，我今天一定要跟你上床」，隨即對正妹性侵兩次得逞；當天下午5點多，正妹剛好月事來潮，央請詹男去便利商店幫她買衛生棉，正妹見他確定已離開摩鐵，趕緊跑到櫃台求援。

    櫃台人員協助她報警後，警方到場時，當場逮捕詹男送辦；高雄地院審理時，詹否認犯行，辯稱兩人是合意性交，但法官根據醫院驗傷報告，加上被害人身高為163公分，體重52公斤，體型偏瘦弱，詹男則是身高177公分、體重約90公斤的壯漢，正妹指控詹男用體型優勢對她性侵應屬可採，因此依強制性交罪判他徒刑5年，可上訴。

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