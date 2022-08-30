基隆「問路狼」出沒？民眾指2怪男校園外遊蕩、約國中少女喝飲料

熱心民眾在臉書社團「基隆人」上PO文，提醒民眾注意陌生男子。（翻攝自臉書社團基隆人）

2022/08/30 09:34

［記者吳昇儒／基隆報導］臉書社團「基隆人」昨日深夜有民眾PO文指出，阿姨在26日接送孩子的時候，看到一名男子，在中正國中附近問路，問完後卻不離開，非常詭異；昨日女兒與同學結伴回家時，遇到一名年約30歲男子要找孩子們去喝飲料，所幸孩子拒絕。基隆警方目前已調閱周邊監視器及聯繫PO文民眾，釐清事情經過，並加強巡邏，維護學生們的安全。

熱心民眾在臉書上寫出中正公園近日發生的怪事，分享兩件事情給民眾們多注意。首先是26日自己70歲的阿姨到中正公園附近的市長官邸接孩子的時候，一名騎乘機車的男子靠過來很近敲車窗問「中正公園怎麼走」，阿姨已經告訴他時，對方並沒要離開的意思，還東張西望的，頭快進車窗又要講話，還好當時我家兩個孩子走過來要上車，該名男子才走開，擔心兩名男子分別是想要詐騙或拐賣。

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另一件則是發生昨日上午11時放學時發生，兩個女生在學校附近的涼亭遇到年約30歲的男子騎乘摩托車詢問「中正公園怎麼走，我台北來的不認識路，手機又沒電了」，女兒同學告知他後，過沒2分鐘走男子返回說沒有看到，同學又詳細講了路線，該名男子又再次返回說「我覺得那沒什麼好看的，你們有沒有推薦哪裡好玩好吃的？」結果假意拿走女兒同學手機，隨後又改稱是開玩笑的，要約兩名少女要去玩喝飲料，所幸孩子及時拒絕。

基隆市警二分局信義派出所指出，有發現民眾在臉書社群上發文，目前已透過臉書聯繫對方，請民眾協助調查釐清案件，但尚未收到對方回覆，現先調閱文章內敘述案發地點的監視器，釐清案發經過，並加強周邊巡邏，避免類似案件持續發生，以維護市民安全。

熱心民眾在臉書社團「基隆人」上PO文，提醒民眾注意安全。（翻攝自臉書社團基隆人）

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