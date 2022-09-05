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    首頁　>　社會

    離譜！推拿師舔私處被質疑 竟回嗆口水也可治療

    情境照

    情境照

    2022/09/05 07:11

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市推拿師阿嘉（化名）替女顧客按摩，涉嫌搓揉乳房，進而舔吻私處，被質疑時還回嗆「口水也可以治療」，高雄高分院更2審依強制猥褻罪，改判有期徒刑6月，得易科罰金。

    判決書指出，2018年9月30日下午，北高雄推拿館負責人阿嘉為小茹（化名）整脊推拿時，涉嫌擅自按壓乳房，經她察覺有異說：「今天怎麼跟以前不一樣」，他則未回應，卻持續搓揉鼠蹊部。

    小茹發現越來越不對勁，以不悅口氣喊叫後，阿嘉竟擅自將她外褲拉下，涉嫌親吻恥骨部位，她因不堪受辱，憤而給付800元離去，並由先生陪同報警。

    阿嘉否認觸摸乳房和鼠蹊部，並指小茹陳述不實，還硬要他賠償6000元和解。

    小茹則說，被告先搓揉左、右乳房，後來她改仰臥躺時，發現鼠蹊部被撫摸，就生氣喊叫他，不久又覺得恥部濕濕滑滑的，竟是對方用舌頭舔吻，這時她趕緊拉起短褲，然後說：「你的中醫已學偏了」，但他竟回嗆，口水也可以治療」。

    橋頭地院判決阿嘉無罪，但高雄高分院上訴審和更1審均依強制猥褻罪改判1年，後經最高法院撤銷發回，更2審仍然判決有罪，但從輕改判6月，如易科罰金，以1000元折算壹日，可上訴。

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