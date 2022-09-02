石木欽被判撤職停用1年 司改會肯定但「判決過輕」
2022/09/02 17:59
〔記者溫于德／台北報導〕懲戒法院二審審理公懲會（已改制懲戒法院）前委員長石木欽違失案，今撤銷一審原本只判罰俸1年的結果，對石改判撤職並停止任用1年，民間司法改革基金會董事長林永頌律師對此雖表達肯定，卻直言判決過輕，因為石20年所做所為已嚴重傷害司法，必須直接判石免除法官職務、不得擔任公務員才對。
林永頌說，二審有別於一審之處在於，二審就石木欽的16個違失行為，包括與廠商翁茂鍾宴飲、球敘、買股票等有損司法威信的作法，認為不能單一論之，也不像一審考量部分行為罹於10年懲戒權時效，因此作出今日改判，值得肯定。
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但林永頌表示，比較令人疑惑的是，二審為何是以相對輕的「第二級」判石木欽撤職並停止任用1年；林認為，依石身為職等如此高的法官，曾任高等法院院長，也曾擔任過最高法院法官、公懲會委員長，20年來所作所為，足以讓人看傻眼，對小老百姓來說更是不可思議，因此，應以最嚴重的「第一級」直接免除法官職務、不得再任公務員。
林永頌強調，以往職務法庭審理其他法官不當要求法官助理協助私事時，曾直接免除該法官職務、轉為司法事務官，甚至對態度不好的法官也作出相同判決，卻對沒有反省能力，甚至提告司法院長並嚴重傷害司的石木欽，未給予最嚴重懲戒，林直言：「司法常常還是自己人」。