北投溫泉里長許智全控競選對手是「變色龍」被起訴 一審判無罪

北投區溫泉里里長許智全（藍背心）被控競選期間，指對手徐金生是「變色龍」，檢方依違反選罷法起訴許男。（資料照）

2024/04/11 16:26

〔記者溫于德／台北報導〕台北市北投區溫泉里里長許智全，被控前年九合一選舉期間，透過印製不實文宣指對手徐金生是「變色龍」、「為了選舉雙重黨籍」等語；檢方依違反選罷法將許起訴。士林地院審結，今判許男無罪。可上訴。

許智全被檢方指控，為了意圖使人不當選，前年九合一選舉時涉嫌印製不實傳單，指競選對手徐金生是「變色龍」，還指徐男「先加入民進黨，再加入國民黨，為了選舉雙重黨籍，欺騙選民，黨籍搖擺」，刻意醜化徐男，造成選民有錯誤印象。

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檢方也指，許男涉嫌以1000元委託民眾發傳單，把傳單投進里民的信箱，使民眾質疑徐男的政治立場與誠信，足以損害徐男的名譽，並影響選民投票的正確性。

然許男今年3月20日赴士院出庭時，否認全部犯行，許辯稱，他在民進黨的名冊中發現徐男的名字，所以傳單上寫到「雙重黨籍」沒有問題，且為評論，否認散布不實。

不過公訴檢察官指徐男自稱因政治環境的要求，當初服役時才會加入國民黨，不過沒有參與黨務活動也未繳黨費，後來徐男於2023年3月底因國民黨清冊遭剃除。

檢察官表示，無論國民黨或民進黨的黨章，都不允許黨員具有雙重黨籍，再依選舉公投資料庫可之，徐、許兩男都以無黨籍身分參選，而許男主觀上明知徐男加入民進黨籍後會放棄國民黨籍，何來雙重黨籍之說，最後請士院依法判決。

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