去年10月到中國旅遊遭約談，台中3里長喊冤。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/04 16:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中地檢署近來偵辦境外勢力介選，傳喚多名近期曾赴中國旅遊里長，台中市立委候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋今痛批值選前敏感時刻，檢調竟淪「政治打手」，以反滲透法、選罷法約談赴中國旅遊的基層里長，質疑動機不單純；3名南區里長也現身喊冤，強調自費前往中國旅遊4天3夜，未接受招待，竟在路口或里辦公室被帶走，甚至被問7小時「陷阱題」，眾人批「白色、綠色恐怖」。

包括台中南區福興里長陳友龍、工學里長王文明及永和里長李起綸今在3候選人陪同下出面喊冤，3人指出，去年10月22日到25日經小三通到中國廈門旅遊4天3夜，不料，這週同團20多人陸續被約談；王文明說，她是在幫羅廷瑋站路口時被直接「請上警車」，調查時說他們旅遊動機不符標準、團費便宜等，以反滲透法調查，但她是去年10月出遊，早不調查晚不調查，竟是這兩天她幫羅廷瑋站台後被當政治嫌疑犯調查，站台難道有錯嗎，實在太可怕了。

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李起綸也說，他在里辦公室準備選舉公報發放事宜時，當著志工面前莫名奇妙被警察帶走，連問7小時，甚至問了一大堆引導式「陷阱題」，簡直「白色恐怖」，他雖有去廈門旅遊，但既不違法也未接受招待，被如此對待「匪夷所思」；陳友龍指出，他只是去趟中國旅遊，雖有跟當地社區交流，只是正常交流，竟就被當犯人詢問，常說中國專制無法治，沒想到在台灣也如此。

李起綸說，這次出遊因多名里長均有辦社區關懷據點，主動要求在購物旅遊行程外增加參訪行程，有跟當地村長交流社區經驗；陳友龍也說，對岸因社區據點起步比台灣慢，交流時對方對如何跟長輩互動及手作課程極感興趣；王文明說，參訪看到對岸社區資收的進步也覺得可以參考，3人均說，只是正常交流。

廖偉翔指出，他的西、南屯選區近來就有15位里長被約談，明明沒有對價關係跟犯罪事實，就被拿來跟選舉掛鉤，約談問有沒有黨籍、有沒有支持廖偉翔，檢調淪「東廠」，根本「綠色恐怖」，跟中共控制社會的手段沒兩樣；且他要求查高端名單，「請問檢調開始查了沒有」。

林家興也說，他的選區太平、大里區也有里長被檢調濫用反滲透法、選舉罷免法偵訊，在未掌握具體的金流與犯罪證據時就約談，假借國家安全之名傷害民主，他將訴諸國際媒體讓世界看見台灣介選最嚴重的不是來自中國，而是「民退黨」濫用司法。

羅廷瑋指出，據他所知台中已有45個里長遭調查，有里長在陪他拜票時直接被檢警押上車，里長被以現行犯對待，手段極羞辱里長，被質疑團費便宜，但網路上隨便詢價，團費更便宜的團比比皆是，檢調甚至詢問為何要幫候選人站台，「不就是很明顯的介入選舉嗎」。

涉違「反滲透法」遭約談，台中藍3選將陪里長喊冤斥「綠色恐怖」。（記者蘇孟娟攝）

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