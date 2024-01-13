為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

里長被檢舉在投票所內比手勢 竹市選委會：已受理將交選監小組認定

新竹市竹光國中有民眾檢舉有里長在投票開所內比手勢，市選委會已受理，將交選監小組認定。圖為投票情形。（記者洪美秀攝）

新竹市竹光國中有民眾檢舉有里長在投票開所內比手勢，市選委會已受理，將交選監小組認定。圖為投票情形。（記者洪美秀攝）

2024/01/13 14:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是總統及立委選舉的投開票日，因為天氣好，吸引很多民眾前往投票，但新竹市竹光國中傳出有里長在投開票所內比手勢遭檢舉，新竹市選委會表示有收到檢舉，將了解後送選監小組認定，同時也呼籲今天在投開票所內都不得有任何拉票或助選的行為，否則將違反選罷法規定。

今天中午前投開票情形相當不錯，新竹市各地都湧現投票人潮，不過，依照規定，今天是投票日，不得有任何公開助選或拉票的行為，但市議員陳建名表示，他接到好幾個長輩檢舉稱竹光國中內投開票所有里長在裡面比手勢，企圖指示要投幾號，因為不只一名長輩提及，因此他也打電話給市選委會人員，要求應立即制止這種行為，同時也具名提出檢舉，呼籲選委會及選監小組能了解，不要破壞新竹市的民主選舉制度。

對此，新竹市選委會總幹事陳麗琪表示，有收到檢舉，但要看具體的內容，如果有比出手勢及號碼，就會立即制止，選委會在受理之後，會依據檢舉內容開會做出決定。

市選委會表示，依照選罷法規定，投票當日不得從事競選或助選，工作若經制止不聽，就會依違反選罷法56條規定予以開罰。

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市上午7起投票違規 攜帶手機、撕政黨票、場外發宣傳單......
2024/01/13 14:14

中市上午7起投票違規 攜帶手機、撕政黨票、場外發宣傳單......
吳沛憶、于美人質疑投票所周邊掛布條 鍾小平：外界有疑慮就拆除
2024/01/13 14:08

吳沛憶、于美人質疑投票所周邊掛布條 鍾小平：外界有疑慮就拆除

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
高雄男子為證明投給某候選人 拍下選票照片佐證被警帶回
2024/01/13 13:55

高雄男子為證明投給某候選人 拍下選票照片佐證被警帶回
中配首次投票「撕下選定對象」 被警帶回移送法辦
2024/01/13 13:54

中配首次投票「撕下選定對象」 被警帶回移送法辦
民進黨新竹縣1選區》詹紀緹投票︰開心看到年輕人返鄉投票
2024/01/13 13:39

民進黨新竹縣1選區》詹紀緹投票︰開心看到年輕人返鄉投票
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播