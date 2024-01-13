里長被檢舉在投票所內比手勢 竹市選委會：已受理將交選監小組認定

新竹市竹光國中有民眾檢舉有里長在投票開所內比手勢，市選委會已受理，將交選監小組認定。圖為投票情形。（記者洪美秀攝）

2024/01/13 14:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是總統及立委選舉的投開票日，因為天氣好，吸引很多民眾前往投票，但新竹市竹光國中傳出有里長在投開票所內比手勢遭檢舉，新竹市選委會表示有收到檢舉，將了解後送選監小組認定，同時也呼籲今天在投開票所內都不得有任何拉票或助選的行為，否則將違反選罷法規定。

今天中午前投開票情形相當不錯，新竹市各地都湧現投票人潮，不過，依照規定，今天是投票日，不得有任何公開助選或拉票的行為，但市議員陳建名表示，他接到好幾個長輩檢舉稱竹光國中內投開票所有里長在裡面比手勢，企圖指示要投幾號，因為不只一名長輩提及，因此他也打電話給市選委會人員，要求應立即制止這種行為，同時也具名提出檢舉，呼籲選委會及選監小組能了解，不要破壞新竹市的民主選舉制度。

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對此，新竹市選委會總幹事陳麗琪表示，有收到檢舉，但要看具體的內容，如果有比出手勢及號碼，就會立即制止，選委會在受理之後，會依據檢舉內容開會做出決定。

市選委會表示，依照選罷法規定，投票當日不得從事競選或助選，工作若經制止不聽，就會依違反選罷法56條規定予以開罰。

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