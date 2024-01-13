吳沛憶、于美人質疑投票所周邊掛布條 鍾小平：外界有疑慮就拆除

台北市第5選區國民黨立委候選人鍾小平被爆在中正、萬華區許多投票所周邊掛競選布條，疑違反《選罷法》規定。（台北市議員簡舒培提供）

2024/01/13 14:08

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〔記者楊心慧、陳奕劭／台北報導〕2024年總統、立委選舉今天（13日）投票，台北市第5選區國民黨立委候選人鍾小平被爆在中正、萬華區許多投票所周邊掛上競選布條，疑違反《選罷法》規定，民進黨立委候選人吳沛憶今呼籲北市選委會及北市府依法行政、盡速處置，以維護選舉公正。無黨籍立委候選人于美人則認為，鍾小平的「依規定」在人民眼中都是惡劣的示範。

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鍾小平受訪表示，布條應是昨天掛的，但是掛在30公尺以外的地方，沒違反規定，但既然外界有疑慮就會拆除，已請環保局前往拆除。

吳沛憶表示，她一早接獲民眾檢舉投訴，選區有大量選舉布條掛設於校園、涉及違規，她已有掌握狀況，並要求市府盡速處置，選舉廣告物除「投票所30公尺內不得掛設」的規定，《選罷法》第52條也明定「學校不得懸掛選舉布條」，呼籲北市選委會及北市府依法行政、盡速處置，以維護選舉公正。

台北市中正、萬華區民進黨議員劉耀仁也批評，鍾小平在國小投開票所掛棄保布條，台北市選委會視而不見是在縱容嗎？在助選嗎？

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台北市第5選區國民黨立委候選人鍾小平被爆在中正、萬華區許多投票所周邊，掛上許多競選布條，疑違反《選罷法》規定。（台北市議員簡舒培提供）

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