鍾小平違法在投票所週邊掛布條！簡舒培批北市府不拆、無作為

台北市議會民進黨團總召簡舒培接到民眾投訴，台北市第5選區國民黨立委候選人鍾小平在中正、萬華區許多投票所週邊，掛上許多布條及看板。（簡舒培提供）

2024/01/13 11:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會民進黨團總召簡舒培接到民眾投訴，台北市第5選區國民黨立委候選人鍾小平在中正、萬華區許多投票所週邊，掛上許多布條及看板，違反《選罷法》規定，更離譜的是簡舒培向台北市選委會、警察局反映，竟和她說已通知鍾小平自行拆除，簡舒培批評，北市府竟讓鍾小平刻意影響投票，態度消極質疑有意幫鍾小平。

台北市選舉委員會副總幹事余淑宜表示，今早接擭民眾檢舉，指鍾小平有8面競選布條懸掛在中正、萬華區8處投票所30公尺外，北市環保局人員隨即到場拆除，將請環保局加強巡邏，看見競選布條就會拆除。

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簡舒培表示，民眾反映在萬華區東園國小、西門國小、老松國小、萬大國小，以及中正區東門國小、國語實小、金甌女中、中正國中皆掛上鍾小平的布條，她痛批鍾小平相當離譜，竟如此明目張膽的違反規定、視法為無物，北市府的消極作為更讓人失望。

鍾小平：掛在30公尺外未違規 有疑慮就拆

鍾小平受訪表示，布條應是昨天掛的，但是掛在30公尺以外的地方，沒有違反規定，但既然外界有疑慮就會拆除，已請環保局前往拆除。

至於在投票所30公尺外懸掛競選布條是否違規，余淑宜說，不希望投票當天發生此類事件，因此只要收到檢舉，就會先行前往拆除，後續監察小組將依檢舉案件內容進行事實審認，並開會決議是否違規，但因需調查，今天不會有結果。

台北市議會民進黨團總召簡舒培接到民眾投訴，台北市第5選區國民黨立委候選人鍾小平在中正、萬華區許多投票所週邊，掛上許多布條及看板。（簡舒培提供）

台北市議會民進黨團總召簡舒培接到民眾投訴，台北市第5選區國民黨立委候選人鍾小平在中正、萬華區許多投票所週邊，掛上許多布條及看板。（簡舒培提供）

台北市議會民進黨團總召簡舒培接到民眾投訴，台北市第5選區國民黨立委候選人鍾小平在中正、萬華區許多投票所週邊，掛上許多布條及看板。（簡舒培提供）

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