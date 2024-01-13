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民眾「沒戴口罩不能投票」被趕回家 投票所致歉：已放行

宜蘭縣力行國小56投票所一度發生要戴口罩才能入內的爭議。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣力行國小56投票所一度發生要戴口罩才能入內的爭議。（記者蔡昀容攝）

2024/01/13 11:50

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今天是總統立委選舉，宜蘭縣力行國小投票所一度發生選務人員要求戴口罩才能投票，沒戴的民眾要多跑一趟回家拿。民眾抱怨，中選會無此規定。投票所表示，他們對規定有所誤解，已調整措施，沒戴口罩也能放行。

有民眾抱怨，力行國小56號投票所，規定民眾必須戴口罩才能投票，很多人都被趕回家拿口罩。

另名陳姓民眾表示，她的丈夫到該票所排隊時，選務人員把丈夫擋下來，要求戴口罩才能投票，丈夫於是返家拿口罩，並告訴她此事。

陳姓民眾很疑惑，上網查卻無相關規定，於是她光著臉到票所排隊，選務人員仍告訴她，戴口罩才能入內投票，她問誰規定的，現場不知道是誰回答「中選會」，讓她相當不解，選務人員也沒有告知她，現場備有口罩給民眾應急，她只好返家。

陳姓民眾認為，這影響他們行使投票權，有些人或許因為懶得跑一趟，就不投票了，何況很多長者腳力不好，讓他們多跑一趟、重新排隊，很辛苦，或許他們會因此打消投票念頭。

縣選委會表示，沒有強制配戴口罩才能投票的規定，但現場有準備口罩，讓需要民眾使用，會向投票所了解狀況。

投票所主任委員坦言，因演練時聽錯，對規定有所誤解，以為一定要戴口罩，因票所口罩有限，希望民眾儘量自備；確實有少數民眾因此多跑一趟，給大家帶來困擾，非常抱歉，無論有戴還是沒戴口罩的民眾，都可以入內投票。

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