投開票日澎湖交通船加班運輸 原住民選舉公報傳疏漏

南海之星售票口，返鄉投票民眾排隊買票。（記者劉禹慶攝）

2024/01/13 10:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島眾多，總統立委選舉投開票日，離島交通船加班運輸，澎湖最大單一戶口人數，擁有千餘票的國立澎湖科技大學，在西衛投開票所，一早就湧現人潮。選前傳出澎湖有原住民抱怨未收到山原選舉公報，澎湖縣選委會表示，可能是公所搞錯，選民可上網查詢。

今天投開票日，一早風和日麗，南北海搭船處都湧入大批人潮，上午7時南方四島交通船，就出現排隊人潮，由於僧多粥少，百餘人向隅，望安鄉公所11時30分再開加班船，但有居民指出，南方四島專船，還載運望安、將軍居民，導致座位數不足。澎湖縣車船管理處也出動南海之星1、2號，疏運南海望安、七美居民返鄉。

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針對南方四島居民抱怨，望安鄉長許賢德表示，南方四島專船是以南方四島居民為優先，剩下座位才分配望安、將軍，如果座位數不足，一定會加班疏運，讓每位鄉民都能順利返鄉投票；望安籍縣議員陳佩真表示，旅遊處已編列預算，只要民眾有需要，一定包船運輸。

另外，澎湖也有原住民，但卻有原民表示，收到選舉公報，卻獨缺山地原住民公報，無法完整得知候選人背景及政見資料，影響投票意願。針對此點，澎湖縣選舉委員會表示，經過查訪可能是公所搞混了，誤將區域立委公報與原民公報搞混，民眾可上網查詢補救，有需要也可直接前往公所索取。但原民表示，老人家不會用電腦，還是紙本比較清楚。

澎科大學生集中在西衛投開票所，一早就傳大排長龍。（記者劉禹慶攝）

南方四島交通船大排長龍，望安鄉公所緊急調派加班船。（記者劉禹慶攝）

南海之星1號與2號雙雙出動，搭載南海居民返鄉投票。（記者劉禹慶攝）

澎湖原住民反應，未收到山原選舉公報。（記者劉禹慶攝）

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