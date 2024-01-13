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中配首次投票「撕下選定對象」 被警帶回移送法辦

魏姓婦人首次投票因不諳規則撕毀選票被送辦。（讀者提供）

魏姓婦人首次投票因不諳規則撕毀選票被送辦。（讀者提供）

2024/01/13 13:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名中國嫁來台20年、已領有台灣身分證的魏姓婦人首次投票，因不諳投票規則，竟將總統、政黨、立委3張選票，選定對象撕下後欲投入票匭中，被選務人員發現撕毀選票，警方表示，魏婦觸犯公職人員選罷法第109條、第110條及總統副總統選罷法第94條，警訊後將魏婦依違反選罷法移送法辦。

鳳山警分局成功派出所今天上午10時35分許，獲報於轄區某投開票所，發現1名婦人疑撕毀選票，經由該投開票所主任管理員向在場警衛人員反映，鳳山分局員警立即到場，將魏姓婦人（52歲）帶返所釐清。

警方調查，魏姓婦人出生於中國，嫁來台灣已有20年，領有台灣身分證，今與丈夫到鳳山區投開票所投票，由於首次參與投票，於領票後進入投票區時，不懂得投票規則，竟將總統、政黨、立委3張選票，各選定對象撕下後，詢問現場選務人員該如何將撕下選票投入票箱內。

選務人員才發現魏婦撕毀選票，警方將她逮捕帶回成功派出所，警訊後將她依違反選罷法規定移送偵辦。另遭魏女撕毀的3張選票於蒐證完後，由主任管理員回收繳回高市選委會。

警方表示，魏婦觸犯公職人員選罷法第109條、第110條及總統副總統選罷法第94條。鳳山分局長蔡鴻謀呼籲民眾投票時若有相關疑問，應向投開票所管理員詢問清楚，避免不慎觸法遭罰。

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