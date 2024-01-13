中市上午7起投票違規 攜帶手機、撕政黨票、場外發宣傳單......

總統及立委投票，台中各投開票所投票人潮絡繹不絕。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/13 14:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統及立委選舉今日投票，今天台中天氣良好，各地均出現投票人潮，台中市選委會統計，截至中午台中市1902處投開票所中，共發生7起違規事件，多數是違規攜帶手機入內拍選票；另在梧棲區有民眾撕毀政黨票，更有1人在外散發候選人競選宣傳單，其中故意撕毀選票，可處5千元以上5萬元以下罰鍰，均依規調查處理。

台中市選委會指出，這屆總統選舉台中市選舉人數共232萬8896人；立委選舉人數為233萬0816人，首投族有3萬1917人；今年投開票所共設1902個，較上屆多53個，也比市長選舉時多22處。

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市選委會指出，今日投票踴躍，多秩序良好，但截至今日中午統計，台中市1902處投開票所共發生7起違規事件，其中5起為攜帶手機違規，分別為拍攝個人選票、拍攝選舉人名冊、圈票處拍照及圈票處前手機響起2件。

另在梧棲區發生有1人撕毀政黨票，北區三民路則有人散發第6選舉區相關候選人宣傳單，相關違規事件均依規調查處理。

因下午還有投票，台中市選委會提醒，故意撕毀選票，可處5千元以上5萬元以下罰鍰；另於投票所以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，違者可處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。此外，除非是執行公務者，否則任何人不得攜帶手機、具攝影功能的器材進入投票所，違者可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。

另也不可於投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違反者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

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