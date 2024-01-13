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首頁　>　政治

投票秩序良好 陳福海：無論哪個政黨勝選、金門都要交朋友

金門縣長陳福海（左）由另一半許梨羡（右）陪同，前往投票所投下神聖一票。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（左）由另一半許梨羡（右）陪同，前往投票所投下神聖一票。（記者吳正庭攝）

2024/01/13 13:32

〔記者吳正庭／金門報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今天登場，金門立委「雙姝拚戰」的兩位女主角國民黨候選人陳玉珍、民眾黨候選人尚文凱都精神奕奕前往投票；縣長陳福海說，不論總統投票結果為何？他會持續秉持「金門優先」精神和各政黨總統當選人交朋友。金門投票秩序良好，地方評估，投票率可能在3成上下。

總統及立委選舉在金門全縣包括72浬外的烏坵鄉在內，共計95個投開票所同步展開，金門立委3選1；爭取3連霸的陳玉珍，在母親、姊姊、妹妹及前縣議員的弟弟陳志龍整個家族10餘人陪同下前往投票；凌晨4點還接到鄉親陳情電話的陳玉珍說，天氣很好，相信投票率會拉高，投完票後要先趕去機場，為返鄉投票的鄉親爭取更多返台航班。

尚文凱由夫婿縣議會副議長歐陽儀雄陪同，兩人手牽手步入投開票所；尚文凱說，心情還不錯，前一晚很好睡，這麼好的天氣相信會有很多鄉親去投票；她說，拜票以來一直以「金門優先」想法，盡力去做，投票的結果就交給老天爺了。如果順利當選，會盡力去做。

3名立委候選人中唯一的男性，無黨籍洪和成也在接近上午10點完成投票。

縣長陳福海由另一半許梨羡陪同，也是牽手前往投票所。陳福海說，心情很輕鬆，也肯定幾位候選人連日來在金門拜票的辛苦。他說，長期從政過程都是「金門優先」，不論哪個政黨的總統候選人當選，因為金門很特殊，是偏鄉離島，一定要與各政黨友善、交朋友，不管藍、綠、白，任何1位總統候選人當選，金門都要和當選人建立友善關係。

爭取3連霸的國民黨立委候選人陳玉珍，前往投票。（記者吳正庭攝）

爭取3連霸的國民黨立委候選人陳玉珍，前往投票。（記者吳正庭攝）

民眾黨立委候選人尚文凱（右）由夫婿縣議會副議長歐陽儀雄（左）陪同，前往投票。（記者吳正庭攝）

民眾黨立委候選人尚文凱（右）由夫婿縣議會副議長歐陽儀雄（左）陪同，前往投票。（記者吳正庭攝）

拜天氣晴朗所賜，許多鄉親長者仍在親人扶持下，前往各投票所投下神聖一票。（記者吳正庭攝）

拜天氣晴朗所賜，許多鄉親長者仍在親人扶持下，前往各投票所投下神聖一票。（記者吳正庭攝）

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