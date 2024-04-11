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謝國樑胞兄謝國棟內線交易 判刑2年、沒收犯罪所得94萬

謝國樑胞兄謝國棟（右）因內線交易依證交法判刑2年、緩刑4年，沒收犯罪所得94萬多元；左為謝母。（資料照）

謝國樑胞兄謝國棟（右）因內線交易依證交法判刑2年、緩刑4年，沒收犯罪所得94萬多元；左為謝母。（資料照）

2024/04/11 15:47

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍基隆市長謝國樑胞兄謝國棟，7年前擔任知名運動連鎖集團大魯閣的總經理期間，趁大魯閣準備轉讓高雄草衙道購物中心股權前夕，進行內線交易，不法所得337萬餘元。士林地院考量謝國棟坦承犯行，並已繳回犯罪所得，今依證交法判刑2年、緩刑4年，沒收犯罪所得94萬多元。

起訴指出，謝國棟於2016年、2017年擔任大魯閣總經理，並兼任大魯閣董事、監察人等職務；然士林地檢查出，大魯閣為了支應旗下子公司高雄草衙道購物中心的開發營運，先向銀行團聯貸高達24億元，不過高雄草衙道購物中心的營運收入不如預期，導致連續多季出現虧損，謝因而洽詢新光三越公司是否有意願入股大魯閣。

新光三越於2016年底與大魯閣簽署保密協議後展開洽談，並於2017年7月4日確認投資意願，同月7日再發布重訊；謝國棟卻在消息確定後，指示張姓財會副理進場買股，前後賺進337萬6260元，顏姓股務專員也跟單購入卻虧損1700元。

士檢偵結認定謝國棟等3名被告涉嫌違犯證交法，但請法院考量謝等人均自白犯行並繳回全部犯所得，可認有悔過之心，若3人能再於法院坦承犯行，表達自省悔過之意，對3人量處適當之刑。

士院開庭時，謝國棟、張姓財會副理與顏姓股務專員都認罪；謝男的律師也請法官考量謝於偵查時，配合自白犯罪並主動繳交犯罪所得，且檢方也在起訴書請求給予適當刑罰，請法官給予自新機會。

士院今宣判，認定本案3名被告均犯證交法中內線交易罪罪，對謝國棟判刑2年、緩刑4年，沒收犯罪所得94萬多元；張姓財會副理被判1年8月、緩刑2年；顏姓股務專員被判1年6月、緩刑2年。全案仍可上訴。

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