謝國樑胞兄涉大魯閣內線交易 出庭認罪求輕判

謝國樑胞兄謝國棟（右）被訴違反證交法，士林地院上午開庭，謝母陪同到庭。（記者溫于德攝）

2023/11/27 13:20

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍基隆市長謝國樑胞兄謝國棟是知名運動連鎖集團大魯閣的總經理，先前前趁大魯閣準備轉讓高雄草衙道購物中心股權前夕進行內線交易，不法所得337萬餘元；謝國棟等人被訴違反證交法。士林地院今天開庭，謝等3名被告均坦承犯行，請求從輕量刑。

上午開庭時，謝國棟及張姓財會副理、顏姓股務專員都認罪。謝男的律師則請法官考量謝於偵查時，已配合自白犯罪並主動繳交犯罪所得，檢方也於起訴書內請求給予適當刑罰，因此請法官給予自新機會，不過就犯罪所得的計算因有不同方式，庭後會再以書狀陳報。

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謝國棟庭後扶著母親的手離開法院。

起訴書指，謝國棟於2016年、2017年擔任大魯閣總經理，同時兼任大魯閣董事、監察人等職務。檢察官發現，大魯閣為了支應旗下子公司高雄草衙道購物中心的開發營運，向銀行團聯貸高達24億元，但高雄草衙道購物中心的營運收入不如預期，導致連續多季出現虧損，謝國棟因而洽詢新光三越公司是否有入股大魯閣的意願。

起訴書提到，新光三越於2016年底與大魯閣簽署保密協議後展開洽談，並於2017年7月4日確認投資意願，再於同月7日發布重訊；但謝國棟被查到，在消息確定後指示張姓下屬進場買股，前後賺進337萬6260元，另顏姓股務專員也跟單購入卻虧損1700元。

檢方日前偵結，認謝國棟等3名被告涉嫌違犯證交法，依法起訴，但請法院考量謝等人均自白犯行並繳回全部犯所得，可認有悔過之心，若3人能再於法院坦承犯行，表達自省悔過之意，對3人量處適當之刑。

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