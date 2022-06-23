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    涉違證交法獲不起訴 高市議員黃明太感謝司法還他清白

    高市議員黃明太遭指涉及違反證交法一案，最終獲不起訴處分。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃明太遭指涉及違反證交法一案，最終獲不起訴處分。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/23 13:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員黃明太去年2月被依違反證券交易法移送法辦，案經高雄地檢署1年多來偵訊，他近日收到高雄地檢署不起訴處分書，強調清者自清，司法終於還他清白。

    調查局是接獲證交所異常交易報告，懷疑特定集團意圖以連續高價買入、低價賣出手法，鎖定三洋紡織、邁達康、大立高等股票操弄炒股，去年2月全台大動員分至北、高、桃園、花蓮等地搜查，並陸續約談黃明太及多名涉案人頭到案。

    檢調搜索偵辦行動中，認為黃明太涉與炒股集團勾結進行波段炒股，但具體炒股期間仍待認定，近日高雄地檢署偵結發出不起訴處分書。

    黃明太說明，不起訴處分書指出，因認被告黃明太涉有違反證券交易法第155條第1項第4、5款，觸犯同法第171條第1項第1款之操縱股價罪，最後按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，予以不起訴處分。

    他表示，經過1年4個多月折磨，終於還他清白，想起當天清早，幾十位調查局幹員把家裡及辦公室圍的水洩不通，除了在加護病房的母親及在醫院照顧母親的老婆外，家裏成人全部都被帶往地檢署。

    在此過程，眼看兩個兒子及兩個媳婦相當焦慮，當父親的只有百般不捨，事情到此終於落幕。

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