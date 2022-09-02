被控與富商不當往來 前公懲會委員長石木欽改判撤職

公懲會前委員長石木欽。（資料照）

2022/09/02 15:05

〔記者吳政峰／台北報導〕公務員懲戒委員會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽2008年介紹兒子買佳和集團負責人翁茂鍾旗下公司股票，2015年賣出，被職務法庭一審認定違反法官倫理規範且情節重大，判罰354萬餘元，其餘違失則因超過時效而免議。全案上訴二審，合議庭2日改判石木欽撤職，停止任用1年。

本案由職務法庭上訴審合議庭審理，審判長為懲戒法院院長李伯道，受命法官為最高法院法官林瑞斌、陪席則是懲戒法院法官吳三龍、最高法院法官王梅英、最高行政法院庭長帥嘉寶，5人評議本案後，認為石木欽的違失行為雖然橫跨20幾年，仍適用違失行為一體性原則，2日改判他撤職，停止任用1年，詳細理由稍後公布。

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一審認定石木欽與翁茂鍾不當往來，惟已超過追懲時效，判決免議。但石木欽2008年介紹兒子向翁茂鍾買股票，其兒於2015年7月間賣出股票這部分，一審則指尚未超過舊的公懲法10年懲戒權行使期間，合併觀察為一個違失行為後，判處罰俸354萬餘元加以懲戒。

本案8月16日召開言詞辯論，石木欽主張，縱認他介紹兒子買股票，有違失行為，但經過7年多後，由兒子處分其自己所有的股票，與他無任何關係。他強調，介紹買股票與他個人出賣股票，不僅行為人不同，行為態樣也不同，完全是不同行為，如何能視為一行為？這是先射箭再劃靶，找理由懲戒處罰他，其判決違反常理，令人難以接受。

監察院代理人、律師洪偉勝指出，過去有法官騷擾助理，被罰俸1年；也有政務官因為男女關係不當或發言遭到私下竊錄，而被撤職，難道石木欽的情況沒有更嚴重嗎？一審輕判罰俸一年，過輕而失衡，二審應改判加重懲戒力道。

本案罕見委請3位學者針對違失行為一體性是否適用出具意見書，並到庭接受詢答，分為政大法學院教授詹鎮榮、政大法學院教授張桐銳、台北大學公行系副教授劉如慧。

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