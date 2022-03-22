石木欽懲戒案重組合議庭 部屬將審判直屬長官

石木欽（見圖）上訴懲戒法院二審案，承審的受命法官是石擔任高院院長時，受到重用的庭長林瑞斌，出現「部屬審判直屬長官」的罕見現象。（資料照）

2022/03/22 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕前公務員懲戒委員會（已改制為懲戒法院）委員長石木欽等三名現、前任司法高層，被控與富商佳和集團前董事長翁茂鍾不當往來案，因原承審懲戒法院審判長蘇振堂退休，懲戒法院昨各自組成新合議庭審理，其中，外界矚目的石木欽上訴懲戒法院二審案，承審的受命法官是石擔任高院院長時，受到重用的庭長林瑞斌，出現「部屬審判直屬長官」的罕見現象，由於一旦做出判決全案即確定，引來法界議論。

林瑞斌當初獲石木欽重用

石木欽涉與翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票案，懲戒法院已於去年十二月做出判決，石木欽被罰款任公職時最後一年的薪俸，以石當時月俸約二十九萬多元計算，罰俸一年約三百五十四萬多元，但石木欽喊冤，不服判決，已上訴懲戒法院二審審理。

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此案昨組成新合議庭，審判長由法定的懲戒法院院長李伯道擔任，特別的是，受命法官是最高法院法官林瑞斌，他曾是高院的資深庭長，在石擔任高院院長時受到重用，後來更擔任行政庭長兼發言人。

合議庭另三名陪席法官是吳三龍（懲戒法院法官）、王梅英（最高法院法官）、帥嘉寶（最高行政法院庭長）。

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