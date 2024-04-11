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借用不算偷？ 取走雨傘3天後放回 法官認定不算偷竊判無罪

鍾男取走雨傘，3天半之後放回原處，台中地院認為他有歸還之意，不構成竊盜罪而判決無罪。（記者張瑞楨攝）

鍾男取走雨傘，3天半之後放回原處，台中地院認為他有歸還之意，不構成竊盜罪而判決無罪。（記者張瑞楨攝）

2024/04/11 15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鍾姓男子於去年8月13日下午，取走林姓女子放在餐廳前的雨傘，使用3天半，於同年月17日上午，把傘放回原處，台中地檢署認定他觸犯竊盜罪而起訴，台中地方法院卻認為，鍾男是「使用竊盜」，難以認定主觀上有竊盜犯意，不構成刑法竊盜罪而判決無罪。

類似的案例，最多的是盜騎機車或腳踏車，但也有結果完全相反的案例，例如南投地院上月（3月）的一起判決，洪姓男子去年11月間，分別於南投縣草屯鎮，騎走兩輛未上鎖的腳踏車，不料，10多天之後，卻在草屯鎮發生車禍，被警方意外查獲他偷竊。

南投地院審理時，他辯稱只是借用，會再歸還，法官卻認為，「使用竊盜」與犯竊盜罪後事後物歸原主的行為有別，他騎走兩輛自行車已有10多天，警方是處理交通事故而偶然查獲，其中一輛自行車迄今去向不明，顯示洪男並無歸還之心，依竊盜罪判處拘役90日。

至於鍾男的案例，判決書指出，鍾男去年8月13日下午，騎自行車行經中市一間餐廳前，見一把價值200元的雨傘放在店外（廠牌UnderArmour），他見無人看管而取走，該雨傘主人林女，向警方報案，但警察找到鍾男之前，他又於17日上午，在餐廳尚未營業前，把傘放回原處。

台中地院認為，鍾男有把雨傘返還給林女之意，顯見他並沒有據為己有的不法犯意，這僅是「使用竊盜」，並未構成竊盜（無竊盜犯意），據此判決無罪，可上訴。

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