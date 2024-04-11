公司門前「日本黑松」被偷拔 老闆氣炸報警毒嫌被逮

被竊取的黑松小小一株要價新台幣4000元，目前老闆已經另行購買一株重新種植。（記者鄭景議翻攝）

2024/04/11 14:53

〔記者鄭景議／台北報導〕39歲林姓男子日前經過台北市南港區玉成街某貿易公司時，見到門口的一株「日本黑松」要價不斐，心生歹念，趁夜徒手拔取後想拿回去變賣，公司老闆隔日上班見到黑松被拔氣炸報警，南港分局警方經調查蒐證後鎖定林男涉有重嫌並將他逮捕，今日宣告破案，將林男依法送辦。

警方調查，林男有毒品及竊盜前科，他趁夜黑風高之際騎乘機車到公司門口，以徒手挖取方式將黑松竊走，警方透過監視器以車追人，本月5日持士林地方法院所核發的搜索票及拘票前往林男住處，並且於林男家中查扣安非他命吸食器、海洛因、毒品安非他命殘渣袋，當場逮捕林男帶回偵辦釐清案情。

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林男表示，因為平時就對園藝有興趣，所以知道日本黑松價值不斐，偶然行經被害人公司起了貪念，才下手行竊，至於黑松的去向，林男則推說怕被逮捕所以已經丟棄，警方將持續釐清，並將林男依竊盜及毒品罪嫌法辦。

據了解，該貿易公司老闆為了改善風水才購買日本黑松種植於門口，網上日本黑松價差相當大，依大小數千乃至數萬都有，被竊取的黑松小小一株要價新台幣4000元，目前老闆已經另行購買一株重新種植。

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39歲林姓男子，日前經過台北市南港區玉成街某貿易公司時，見到門口的一株「日本黑松」要價不斐，心生歹念，趁夜徒手拔取後想拿回去變賣。 （記者鄭景議翻攝）

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