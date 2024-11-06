台南、台中破私劣菸工廠 1包「成本2元賣50元」暴利

海巡署台南查緝隊與友軍查獲台南私菸工廠內的捲菸機捲製私劣紙菸。（台南查緝隊提供）

2024/11/06 18:34

〔記者王俊忠／台南報導〕海巡署台南查緝隊於今年10月中旬結合岸巡、警方與移民署專勤隊，在台南學甲區與台中龍井區分別破獲私菸製造廠及包裝廠，起出12萬7千多包私菸與產製原料一批，市值1千多萬元。台南市長黃偉哲6日前往嘉勉有功人員。查緝人員透露，這種劣質私菸成本僅約2元台幣，1包成品菸可在非主流市場賣50元，有暴利可圖。

此次查緝私菸行動，查獲私菸廠主嫌盧姓男子等8名共犯，起出菸絲重約1819公斤（1公斤菸絲可產製50包私菸，查獲菸絲計可產製9萬950包私菸）、私菸成品計1201包、捲菸約3萬5800包，共查獲私菸約12萬7951包及產製原料一批，全案訊後依違反《菸酒管理法》分別函送台南市府及台中市府菸酒管理科裁罰。

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台南查緝隊長周政璋指出，先前獲報情資指有不法製菸集團於今年初合法報關進口菸葉下腳料，以資源回收廠作為掩護，在中南部地區製造私菸牟取暴利，即會同海巡偵防分署的幾個中南部查緝隊、岸巡、移民署專勤隊與台南、高雄、台中警局等單位組成專案小組聯手偵辦。

經長期埋伏、跟監蒐證，掌握該集團位於台中市龍井區與台南市學甲區兩處包裝與產製私菸的工廠，10月17日同步搜索，一舉緝獲私劣菸上、下游生產鏈，瓦解非法製菸集團，防止偽劣菸品流入市面。

專案小組查出此私菸集團的產製犯罪模式，是將菸絲等下腳料以肥料名義從國外進口台灣，再分散多處添加化學香精進行口味調配及包裝，再於台南製造工廠的捲菸機捲成紙菸，送到台中包裝工廠，以私製的假品牌包裝紙包裝後出售牟利，且製菸工廠髒亂不堪，環境惡劣，所製私劣菸對人體健康更有負面影響。

查緝人員發現，此私菸集團製造1包私菸成本僅約2元台幣，因不必課重稅、少掉進口管銷等費用，賣到攤販、夜市、牛墟、鄉下雜貨店或外籍移工店，1包市價50元，可謂暴利。黃偉哲肯定聯合查緝單位阻止這批私劣菸流入市面，不致讓政府稅收受損、危害社會治安，同時頒發破案加菜金與獎勵品給有功單位。

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海巡署台南查緝隊與友軍聯手查獲私菸工廠內的大量進口菸絲原料。（台南查緝隊提供）

海巡署台南查緝隊與友軍查獲台中私菸包裝工廠包裝好的紙菸成品。（台南查緝隊提供）

海巡署台南查緝隊與友軍查獲台南學甲私菸製造工廠，捲製紙菸的作業環境相當髒亂、惡劣。（台南查緝隊提供）

海巡署台南查緝隊與友軍查獲台南私菸工廠內的捲菸機捲製私劣紙菸。（台南查緝隊提供）

台南市長黃偉哲（前左者）瞭解破獲私菸工廠產製的私劣菸質量。（記者王俊忠攝）

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