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    首頁　>　社會

    擅自開走同事汽車被訴 男子判無罪定讞

    梁男盜用同事駕車消耗汽油，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    梁男盜用同事駕車消耗汽油，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    2023/05/22 06:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕在藥局工作的梁姓男子自同事皮包內，盜取鑰匙開走汽車，40分鐘後停回原位，被檢方依竊取汽油起訴，高等法院高雄分院認為屬「使用竊盜罪」範圍，並無佔有犯意，判決無罪定讞。

    屏東地檢署指出，2022年5月13日凌晨2點20分，梁姓男子翻找李姓藥師女助理放在結帳櫃台黑色手提包，拿走汽車鑰匙，把放在店外小自客車開走，40分鐘後放回原處，涉嫌竊取車內汽油，梁男並坦承犯行，被依竊盜罪提起公訴。

    地院認定罪證不足，判決無罪後，檢方不服，向高等法院高雄分提起上訴。

    二審合議庭法官調查，梁開車先到小北百貨購物，轉回住處短暫停留後回藥局，大約使用10分鐘，認定「使用竊盜罪」，消耗車內油品僅屬伴隨而生之當然結果，沒有佔有犯意，刑法並無處罰規定。

    此外，社會秩序維護法第88條第1款規定：未經他人許可，擅駛他人之車、船者，處新臺幣3000元以下罰鍰。由此可知，使用他人以燃油為動力之車、船，必然會消耗其內油品，顯已包含擅自使用他人車輛而消耗其內油品的結果，「使用竊盜」應屬社維法規範範圍，因此維持無罪判決，不得上訴。

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