為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    狡猾慣竊自新北南下嘉義犯案 半夜連偷3家工廠

    66歲許姓竊嫌作案身影被監視器拍到。（記者蔡宗勳翻攝）

    66歲許姓竊嫌作案身影被監視器拍到。（記者蔡宗勳翻攝）

    2022/09/01 10:20

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義民雄工業區8月23日深夜連續發生3起竊案，由於竊嫌騎乘腳踏車作案、追查不易，經民雄警分局偵查隊從刑案資料庫抽絲剝繭，鎖定家住新北市中和區的許姓慣竊，奔波300公里至中和將66歲許姓竊嫌逮捕到案，訊後依竊盜罪嫌送辦，並經檢察官聲請羈押獲准。

    警方調查，66歲許姓竊嫌短短1日內偷竊嘉義縣民雄鄉附近工業區共3家公司，得手共約15萬元，許嫌相當狡猾，於犯案前先身穿簡便衣裝、頭戴鴨舌帽，騎乘腳踏車於工業區附近徘徊，尋找下手目標及合適侵入點，並於深夜等目標公司熄燈後才潛入屋內翻箱倒櫃，偷走員工個人財物。

    案發後民雄分局立即成立專案小組，積極擴大調閱周邊監視器，並針對竊嫌可能逃逸方向及藏匿地點進行分析，發現竊嫌犯案前後均騎乘腳踏車離去，經持續追查，另以警方資料庫分析比對竊嫌犯案習慣、手法及工具等，鎖定具有多項竊盜前科許姓慣竊。

    專案小組於8月30日前往犯嫌位於新北市中和區住處執行搜索，現場查獲許嫌犯案所攜帶背包及穿著衣物、帽子等犯罪工具，許嫌聲稱係隨機下手犯案，警方訊後將許嫌依竊盜罪嫌送辦，檢察官聲請羈押，法院裁定收押。

    民雄分局分局長黃維章表示，法網恢恢、疏而不漏，經員警們鍥而不捨將竊嫌繩之以法，讓轄內工業區的治安恢復平穩，也呼籲街坊鄰居平時應多交流互動，發揮守望相助、敦親睦鄰的精神，遇有可疑人士應及時向保全反應並提醒附近鄰居，以達遏阻犯罪功效。

    66歲許姓竊嫌騎乘腳踏車作案。（記者蔡宗勳翻攝）

    66歲許姓竊嫌騎乘腳踏車作案。（記者蔡宗勳翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    專在北車周邊順手牽羊 警局旁超商遊盪遭認出就逮
    2022/07/21 09:47

    專在北車周邊順手牽羊 警局旁超商遊盪遭認出就逮
    慣竊4月剛出獄 不滿店家拒給紙箱就偷茶車
    2022/05/24 10:11

    慣竊4月剛出獄 不滿店家拒給紙箱就偷茶車

    醫曝：乾眼症單吃葉黃素恐無效
    賊星該敗！剛出完庭就手癢 高雄慣竊連3次栽在同一員警手上
    2022/05/02 18:11

    賊星該敗！剛出完庭就手癢 高雄慣竊連3次栽在同一員警手上
    皮夾放咖啡店椅子上失竊 星巴克無保管責任判免賠確定
    2022/02/27 20:59

    皮夾放咖啡店椅子上失竊 星巴克無保管責任判免賠確定

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播