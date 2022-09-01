狡猾慣竊自新北南下嘉義犯案 半夜連偷3家工廠

66歲許姓竊嫌作案身影被監視器拍到。（記者蔡宗勳翻攝）

2022/09/01 10:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義民雄工業區8月23日深夜連續發生3起竊案，由於竊嫌騎乘腳踏車作案、追查不易，經民雄警分局偵查隊從刑案資料庫抽絲剝繭，鎖定家住新北市中和區的許姓慣竊，奔波300公里至中和將66歲許姓竊嫌逮捕到案，訊後依竊盜罪嫌送辦，並經檢察官聲請羈押獲准。

警方調查，66歲許姓竊嫌短短1日內偷竊嘉義縣民雄鄉附近工業區共3家公司，得手共約15萬元，許嫌相當狡猾，於犯案前先身穿簡便衣裝、頭戴鴨舌帽，騎乘腳踏車於工業區附近徘徊，尋找下手目標及合適侵入點，並於深夜等目標公司熄燈後才潛入屋內翻箱倒櫃，偷走員工個人財物。

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案發後民雄分局立即成立專案小組，積極擴大調閱周邊監視器，並針對竊嫌可能逃逸方向及藏匿地點進行分析，發現竊嫌犯案前後均騎乘腳踏車離去，經持續追查，另以警方資料庫分析比對竊嫌犯案習慣、手法及工具等，鎖定具有多項竊盜前科許姓慣竊。

專案小組於8月30日前往犯嫌位於新北市中和區住處執行搜索，現場查獲許嫌犯案所攜帶背包及穿著衣物、帽子等犯罪工具，許嫌聲稱係隨機下手犯案，警方訊後將許嫌依竊盜罪嫌送辦，檢察官聲請羈押，法院裁定收押。

民雄分局分局長黃維章表示，法網恢恢、疏而不漏，經員警們鍥而不捨將竊嫌繩之以法，讓轄內工業區的治安恢復平穩，也呼籲街坊鄰居平時應多交流互動，發揮守望相助、敦親睦鄰的精神，遇有可疑人士應及時向保全反應並提醒附近鄰居，以達遏阻犯罪功效。

66歲許姓竊嫌騎乘腳踏車作案。（記者蔡宗勳翻攝）

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