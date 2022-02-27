為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    皮夾放咖啡店椅子上失竊 星巴克無保管責任判免賠確定

    吳姓消費者到星巴克咖啡店，皮夾放在椅子上被偷走，認為店家未善盡保護消費者責任，提告求償；高等法院認定，未交付星巴克保管，判免賠確定。（情境照）

    吳姓消費者到星巴克咖啡店，皮夾放在椅子上被偷走，認為店家未善盡保護消費者責任，提告求償；高等法院認定，未交付星巴克保管，判免賠確定。（情境照）

    2022/02/27 20:59

    〔記者楊國文／台北報導〕吳姓消費者到新北市板橋車站內的星巴克咖啡店，皮夾放在椅子上被偷走，報案後，警方順利逮捕才出獄8個多月陳姓慣竊法辦；吳男認為，星巴克未善盡保護消費者責任，一併提告求償；高等法院認定，吳男的皮夾是在自己的保管中遭竊，並未交付星巴克保管，故判決星巴克無賠償責任確定。

    判決指出，陳男有多次竊盜紀錄，最近的一次才於2019年7月1日執行完畢出監，陳男在此案中應賠償吳男損失6萬1900元。

    2020年3月22日上午9時30分，陳男到新北市板橋車站內的星巴克咖啡店內，趁吳姓男子不注意之際，竊取椅子上的皮夾，內有現金、iCash卡（餘額3千多元）、玉山銀行金融悠遊卡（餘額儲值金3千多元）、多家銀行信用卡、身分證和健保卡等物，立即逃離。

    吳男發現後報警，警方循線查獲陳男到案，但陳男已將現金、儲值卡等有價值物品花用完，陳男坦承竊盜犯行，但現金部份，否認有吳男所指稱多達5萬多元，陳男仍被依盜竊盜罪判刑4月徒刑定讞，可易科罰金12萬元。

    吳男另提出刑事附帶民事賠償，他認為，陳男未於星巴克咖啡店內消費，卻能隨意進入店內竊取他的皮夾，顯然未對顧客盡到保護其安全義務，以致於他皮夾失竊，對陳男、星巴克連帶求償其損失6萬1900元。

    高院民事庭審理時，陳男同意陳男的請求賠償，但他目前在監服刑，需服刑出獄後才有辦法賠償；星巴克公司則辯稱，店內顧客的貴重物品需先交付店家保管，才有保管責任，但吳男並未請店家代為保管，因此店家沒有侵權行為損害賠責任。

    高院審理指出，依民法第607、608條等規定，比如金錢、珠寶．有價證券或其他貴重物品，應該事先報明其物的性質和數量，並交付店家（如飲料店、浴堂或其他類似揚所的商家）保管，否則，即使在店內發生毀損、遺失、被竊等情事，店家並無損害賠償責任。本案中，吳男將其皮夾放在椅子上的背包內時，遭陳男偷竊，顯然是在吳男的保管中遭竊，並交付星巴克店家保管，因此星巴克並無損害賠償責任，僅判陳男應單獨賠償吳男6萬1900元確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮新天堂樂園傳歇業 貨櫃星巴克：目前正常營運
    2022/02/25 19:04

    花蓮新天堂樂園傳歇業 貨櫃星巴克：目前正常營運
    慣竊趁地瓜球老闆娘擺攤忙碌 趁亂摸走貨款腰包
    2022/02/24 15:15

    慣竊趁地瓜球老闆娘擺攤忙碌 趁亂摸走貨款腰包

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    驅趕中國公安鬧大了 星巴克遭窮追猛打
    2022/02/16 07:55

    驅趕中國公安鬧大了 星巴克遭窮追猛打
    挨顏寬恒告 周玉蔻要他親自出庭：別老是躲躲躲！
    2022/01/17 17:28

    挨顏寬恒告 周玉蔻要他親自出庭：別老是躲躲躲！
    未聽到廣播錯過班機無法陪考 中籍婦控桃機害小孩落榜求償敗訴
    2021/08/10 14:48

    未聽到廣播錯過班機無法陪考 中籍婦控桃機害小孩落榜求償敗訴
    錄到愛妻嬌吟「不要再弄內褲都濕了」 法官判決：不用賠
    2021/03/03 21:33

    錄到愛妻嬌吟「不要再弄內褲都濕了」 法官判決：不用賠
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播