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    首頁　>　社會

    兒子被派駐越南久未碰面 老父憂淪豬仔淚灑警局

    雲林洪姓男子被派往越南工作長期未返家，父親擔心被人蛇集團控制，前往烏日派出所求助，聽到兒子聲音淚灑警局。（記者陳建志翻攝）

    雲林洪姓男子被派往越南工作長期未返家，父親擔心被人蛇集團控制，前往烏日派出所求助，聽到兒子聲音淚灑警局。（記者陳建志翻攝）

    2022/08/28 17:31

    〔記者陳建志／台中報導〕雲林一名31歲洪姓男子，被公司派駐越南分公司，因剛好碰上疫情無法返國探視父親，父子久未見面，因近來柬埔寨人蛇事件成為新聞焦點，洪男雖有打語音電話報平安，但愛子心切的父親，深怕兒子被控制遭遇不測，無助前往烏日派出所尋求警方協助，員警協助聯繫上還在防疫旅館檢疫的兒子，向防疫旅館請假，趕赴派出所與父親見面，讓洪父的情緒瞬間潰堤，淚灑派出所，感協員警的協助。

    這名洪姓男子在一家鞋廠工作，被公司派往越南擔任幹部，因疫情期間無法返國，父子只用語音電話連絡，因近日國人被人蛇集團騙往柬埔寨的新聞鬧得沸沸揚揚，洪父和家人越想越擔心，擔心兒子也被人控制，才會那麼久都沒有回家，近日從雲林北上台中辦事情時，越想越憂心，前往烏日分局烏日派出所報案。

    烏日所警員謝旻庚及林曉薇得知後，透過各種管道協助洪父，終於聯繫上已經返回台灣，還在防疫旅館檢疫的洪男，員警讓兩人通話，想念兒子的洪父當場淚灑派出所，員警告知洪男，父親真的很想他，而且想要確認他是不是真的平安，洪男立即向防疫旅館請假，趕赴派出所與父親見面，洪父見到兒子真的已經平安歸國，終於放下心中的大石頭。

    烏日警分局表示，目前發現國人在境外求職有遭受詐騙，甚至淪為人口販賣的被害者，並受暴力對待等情形，將持續以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向努力。並呼籲網路境外徵才求職有高機率是詐騙，若民眾遇到「免經驗、高薪、包機票、輕鬆」等話術，務必要多加求證小心提防，以防成為人蛇集團的肥羊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    雲林洪姓男子被派往越南工作長期未返家，父親擔心被人蛇集團控制，前往烏日派出所求助，警方聯繫到洪男（右）到警局和父親（左）碰面。（記者陳建志翻攝）

    雲林洪姓男子被派往越南工作長期未返家，父親擔心被人蛇集團控制，前往烏日派出所求助，警方聯繫到洪男（右）到警局和父親（左）碰面。（記者陳建志翻攝）

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