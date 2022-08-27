台人赴柬埔寨逾千人失聯？警政署駁網媒：累計清查報案305名

警政署長黃明昭（中）視察桃園機場航警局執行柬埔寨防詐騙關懷專案，航警局局長鄭明忠（左）及刑大大隊長蔣淑君陪同。（資料照）

2022/08/27 21:55

〔記者邱俊福／台北報導〕有網媒今天報導指稱「台人赴柬埔寨逾千人失聯」，警政署特別澄清說，全面訪查去年10月至今年7月出境柬埔寨居留未歸國人4679人，剔除正常出境目的如就業、依親、開設公司、經商後，挖掘疑似被害人，累計報案有305名。

警政署說，清查柬埔寨居留未歸國人4679人，期間有家人、親屬不願告知相關訊息，已責請各縣市警察局持續關心查訪，一有被害情形，立即協助到警察機關報案，列為重大刑案偵辦，進行國際合作，公私協力共同援救國人。

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此外，清查名單中，除了正常經商、就業、依親國人以及受理疑似被害國人，有相當比例是志願性前往柬埔寨地區，以台北市警局8月21日對外公布為例，1個月來共接獲27人赴柬失聯報案，清查身分時發現7成5以上都有詐欺、組織犯罪等前科；桃園市警局刑大公布清查476人中，也有156人背景有詐欺前科且多次出入境情形，也將列為查處偵辦參考。

警政署說，要求各警察機關積極查訪，從中找出出境之動機，挖掘被害的線索，據以偵辦瓦解潛藏在境內的犯罪集團，境外採國際、公私協力合作打擊、救援。

警政署也呼籲國人提高警覺，多加關心身旁親友，即時勸阻可能發生的每一個赴海外從事違法線上博奕、電信詐騙等工作或是成為人口販運被害的國人，共同努力以防範此類案件於未然。

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