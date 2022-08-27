2青年遭黑幫誘騙淪柬埔寨豬仔 文山一警方逮3人蛇

警方24日逮獲人蛇集團3名成員。（記者闕敬倫翻攝）

2022/08/27 17:30

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市警察局文山第一分局日前獲報，2名剛滿18歲的青年近日失蹤，追查得知疑遭黑幫份子誘騙到柬埔寨從事電信詐騙，24日逮獲人蛇集團3名成員，警詢後依法送辦。警方已聯絡刑事局國際科協助營救在柬2名青年。

文山一警分局接獲2名家長報案，家中2個小孩是同學玩伴，今年剛滿18歲，近期失蹤多日、不知去向。警方追查獲悉，2人已赴柬埔寨數十天，家屬得知後驚恐萬分，警方深入查證發現，2人疑似遭幫派份子誘騙到柬埔寨從事電信詐騙，監控及限制行動自由。

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文山一警方與台北市刑事警察大隊、新北市政府警察局新店分局共同組成專案小組，報請台北地方檢察署李珽翰檢察官指揮偵辦，24日兵分多路查緝，拘提人蛇集團成員主嫌37歲陳男、陳男太太33歲趙女、27歲楊男等3人到案，查扣手機、存摺等證物。

警方清查發現，該集團已誘騙十多名國人出國得逞，全案詢後將3名人蛇依人口販運條例、詐欺及妨害自由罪移送台北地檢署偵辦。

文山一警分局呼籲，市民朋友遇到不需要經驗、高薪、出國、輕鬆等話術，大多為詐騙關鍵字，請務必要多加求證、小心提防，以防人財兩失，淪為人蛇集團的豬仔，警方針對此類犯罪也將全力查緝及宣導，溯源追查瓦解人蛇及詐騙集團，保障守護市民朋友安全。

警方人蛇集團成員。（記者闕敬倫翻攝）

警方查扣手機、存摺等證物。（記者闕敬倫翻攝）

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