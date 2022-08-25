專騙正妹到柬埔寨當豬仔至少17人受害 北市刑大搗破人蛇集團

蘇嫌同夥在臉書上張貼詐騙廣告。（記者王冠仁翻攝）

2022/08/25 14:35

〔記者王冠仁／台北報導〕以蘇姓男子為首的人蛇集團，專門透過網路，以高薪工作為幌子，把年輕女子當成豬仔誘騙到柬埔寨；一旦被騙至柬埔寨，當地不法同夥就會扣留護照、限制人身自由並強迫從事詐騙機房話務工作。警方循線逮捕蘇等4嫌，發現他們至少騙了17名被害人到柬埔寨，警方追查期間及時攔阻一名正妹出境，蘇等人最後被警方依人口販運條例移送檢方偵辦。

警方調查，以蘇姓男子為首的人蛇集團，專門在臉書、IG上，以「推廣、人事及財務、賭場荷官」等工作，招募國人前往柬埔寨西港，他們甚至還謊稱只要「會與客戶聊天」、「會打字」就可應聘高薪工作。

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案經民眾檢舉，警方循線查出該組人蛇集團以蘇姓男子為首，他們專門鎖定社會經驗不足、急於改善經濟狀況的年輕女子下手行騙。警方查出目前至少有17人被蘇等人騙去柬埔寨，被害人一到當地，就會被扣留護照、手機、控制人身行動，脅迫她們從事詐騙機房話務工作，或是要脅聯繫親友籌措淑金才肯放人；若遇不從，動輒打罵、體罰或威脅轉賣。

此外，蘇等人還會在被害人尚未抵達柬埔寨前，就先將相關資料傳給當地不法同夥先舉行「拍賣」，像是有部分被害女子尚未搭機，但是其護照資料就已經在柬埔寨境內流傳，甚至有人喊價高達10萬美元，相當離譜。

警方布線追查，本月22日兵分多路到新竹、屏東、台東等地追查，逮捕蘇男、葉女等4人到案，並查扣其手機、筆記本等物。警方除了將他們依人口販運條例移送檢方偵辦，也將追查幕後其餘同夥。

有正妹遭騙去柬埔寨後下落不明。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕蘇嫌等人。（記者王冠仁翻攝）

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