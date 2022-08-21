求職詐騙案頻傳 澎湖14人赴柬埔寨、1人家屬報案協尋

澎湖縣長賴峰偉要求警方，進行人口清查並對青少年族群加強宣導。（澎湖縣政府警察局提供）

2022/08/21 18:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕柬埔寨海外求職詐騙案例層出不窮，連離島澎湖也有14人前往柬埔寨未歸，澎湖縣大家長賴峰偉擔心這些澎湖民眾上當受騙，指示澎湖縣政府警察局加強查察，並進行宣導防制，避免青年上當受騙。

近來屢傳國人赴柬埔寨或東南亞國家打工，遭限制人身自由、扣留護照案件，更有詐騙集團以前往澎湖打工為幌子，卻出國前往泰國轉進至柬埔寨，讓澎湖因而蒙羞，同時澎湖也傳出有民眾前往柬埔寨未歸。澎湖縣長賴峰偉特別要求警察局全面清查類似案例，並加快偵辦協尋進度。

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根據澎湖縣政府警察局資料顯示，近期澎湖民眾出境至柬埔寨未歸者計14人，其中1人已由家屬報案協尋，警察局於第一時間通報外交部協處，並報請澎湖地方檢察署比照重大刑案積極偵辦中。另有2人經多次查訪未遇後，近期甫與家屬取得連繫，人身安全仍待確認；餘經與家屬連繫，皆表示目前暫無人身安全顧慮。

由於海外網路詐騙徵才手法，不外乎高薪免經驗，可預支薪水；工作輕鬆，不用進辦公室；無須英文能力，靠電腦打字即可；可協助清償原積欠債務；免付機票及食宿費用，被害族群以年輕人居多。

警察局已加強網路宣導，並於澎湖主要臉書社團上傳防詐訊息，並運用電子看板、跑馬燈輪播宣導字幕，印製宣導單，動員員警於各項活動及勤務中發放，希望民眾能提高警覺，看到前往東南亞國家工作的徵才訊息時，一定要多方查證，以免落入犯罪集團控制，成為人口販運被害人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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