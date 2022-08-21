為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    求職詐騙案頻傳 澎湖14人赴柬埔寨、1人家屬報案協尋

    澎湖縣長賴峰偉要求警方，進行人口清查並對青少年族群加強宣導。（澎湖縣政府警察局提供）

    澎湖縣長賴峰偉要求警方，進行人口清查並對青少年族群加強宣導。（澎湖縣政府警察局提供）

    2022/08/21 18:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕柬埔寨海外求職詐騙案例層出不窮，連離島澎湖也有14人前往柬埔寨未歸，澎湖縣大家長賴峰偉擔心這些澎湖民眾上當受騙，指示澎湖縣政府警察局加強查察，並進行宣導防制，避免青年上當受騙。

    近來屢傳國人赴柬埔寨或東南亞國家打工，遭限制人身自由、扣留護照案件，更有詐騙集團以前往澎湖打工為幌子，卻出國前往泰國轉進至柬埔寨，讓澎湖因而蒙羞，同時澎湖也傳出有民眾前往柬埔寨未歸。澎湖縣長賴峰偉特別要求警察局全面清查類似案例，並加快偵辦協尋進度。

    根據澎湖縣政府警察局資料顯示，近期澎湖民眾出境至柬埔寨未歸者計14人，其中1人已由家屬報案協尋，警察局於第一時間通報外交部協處，並報請澎湖地方檢察署比照重大刑案積極偵辦中。另有2人經多次查訪未遇後，近期甫與家屬取得連繫，人身安全仍待確認；餘經與家屬連繫，皆表示目前暫無人身安全顧慮。

    由於海外網路詐騙徵才手法，不外乎高薪免經驗，可預支薪水；工作輕鬆，不用進辦公室；無須英文能力，靠電腦打字即可；可協助清償原積欠債務；免付機票及食宿費用，被害族群以年輕人居多。

    警察局已加強網路宣導，並於澎湖主要臉書社團上傳防詐訊息，並運用電子看板、跑馬燈輪播宣導字幕，印製宣導單，動員員警於各項活動及勤務中發放，希望民眾能提高警覺，看到前往東南亞國家工作的徵才訊息時，一定要多方查證，以免落入犯罪集團控制，成為人口販運被害人。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹縣獲報15件赴柬埔寨 數人遭扣留護照、2人已返台
    2022/08/21 18:42

    竹縣獲報15件赴柬埔寨 數人遭扣留護照、2人已返台
    柬埔寨詐騙案 鄭正鈐：下午還有至少2人救援回台
    2022/08/21 12:39

    柬埔寨詐騙案 鄭正鈐：下午還有至少2人救援回台

    納豆紅麴降膽固醇？少Q10恐功效減半
    又吃豆腐 中駐柬使館發公開信稱「台灣同胞就是中國公民」
    2022/08/21 11:16

    又吃豆腐 中駐柬使館發公開信稱「台灣同胞就是中國公民」
    被騙柬埔寨成受虐豬仔 高雄警揭5詐騙手法
    2022/08/21 10:29

    被騙柬埔寨成受虐豬仔 高雄警揭5詐騙手法

    Gogoro展望未來迎接電動機車黃金年代
    竹市警一分局清查 46人到柬埔寨工作、4人失聯
    2022/08/21 08:25

    竹市警一分局清查 46人到柬埔寨工作、4人失聯
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播