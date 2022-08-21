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    竹市警一分局清查 46人到柬埔寨工作、4人失聯

    竹市警第一分局今天凌晨起到轄內聲色場所展開擴大臨檢勤務。（記者蔡彰盛攝）

    竹市警第一分局今天凌晨起到轄內聲色場所展開擴大臨檢勤務。（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/21 08:25

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第一分局近來密集查訪轄區內46名出境至柬埔寨等國工作者家屬，目前有4件失聯情況，除通報外交部外，也持續與家屬保持連繫。警方研判多名被害人疑在聲色場所遭歹徒集團盯上，今天凌晨起展開擴大臨檢勤務，希望能勸阻民眾遠離受騙。

    第一分局指出，近來柬埔寨事件成為國人關注焦點，但仍有年輕人不聽勸阻執意前往，第一分局今天凌晨起針對年輕人常去的KTV展開臨檢，呼籲「高薪出國！小心無法回國！」「海外求職陷阱多！」，提醒這些年輕客群「小心去柬埔寨等東南亞國家」，阻斷任何可能被騙出境的求職風險。

    警方指出，國人因高薪吸引被誘騙到東南亞等國的人數不但越來越多，各種不人道剝削、甚至活摘器官等恐怖且駭人聽聞的事件也是層出不窮，但因所有犯罪事證都在境外，且被害人滯留在國外也無法連繫，第一分局為發掘潛藏被害人，近來密集查訪轄區內46名出境至柬埔寨等國工作者家屬，目前有4件失聯情況，除通報外交部外，也持續與家屬保持連繫。

    警方呼籲民眾在找工作時能夠「加強查證、注意安全、勿信詐騙」，若有任何問題也可就近到各處派出所詢問，一切努力就是要阻斷任何可能的詐騙風險，強調網路境外徵才求職有高機率是詐騙，若民眾遇到不需要經驗、高薪、出國、輕鬆等話術，務必要多加求證小心提防，以防成為人蛇集團的肥羊，警方針對此類詐騙也將全力查緝，尋根瓦解詐騙集團，保護民眾安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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