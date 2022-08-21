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    被騙柬埔寨成受虐豬仔 高雄警揭5詐騙手法

    旗津風箏節熱鬧登場警頂烈日宣導，鼓山分局走入遊客人群，呼籲被騙如斷線風箏失聯淪為受虐豬仔。（記者黃良傑攝）

    旗津風箏節熱鬧登場警頂烈日宣導，鼓山分局走入遊客人群，呼籲被騙如斷線風箏失聯淪為受虐豬仔。（記者黃良傑攝）

    2022/08/21 10:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕柬埔寨掏金深陷詐騙集團陷阱，淪為「豬仔」被販運、凌虐，甚至強摘器官等駭人聽聞事件，目前全國逾300多人等待營救，行政院長蘇貞昌宣誓絕不允許歹徒裡應外合，將台灣子弟拐賣異鄉，警方展開「靖柬」專案，高雄警方成功阻攔2件，鼓山分局持續利用旗津風箏節，頂著艷陽向遊客宣導，也機動受理民眾報案或求救。

    高市警方指出，詐騙兼勒贖集團如果把台灣民眾變成「豬仔」販賣，常見手法有假求職、假投資、假旅遊、抓交替（以5換1）等，假求職手法又「一頁式」詐騙居多，鎖定年輕族群，在FB等社群網站設「偏門工作」、「偏門聚財」，佯稱月入豐、免經驗、國外工作，看準待業者求職心切，再連結私訊，最後再話術投其所好，騙至柬埔寨。

    由於國內全力查緝、防堵，集團為躲避台灣警察、移民署查緝，陸續改行程至泰國或他國轉機，避警耳目，加強預防與宣導刻不容緩，市長陳其邁於治安會報上，特別指定由警察局針對防制作為提出專案報告，同時要求警察局、新聞局、青年局、勞工局、民政局等跨局處加強宣導，透過區、里、鄰系統深入社區，並對受害者逐案管制偵查溯源、阻斷源頭。

    鼓山分局旗津分駐所為了避免國人及暑期打工的青少年誤信話術，趁旗津區舉辦最夯的風箏節活動，頂著烈日在海水浴場進行犯罪預防宣導，提醒民眾不要被高薪、免經驗、包吃包住，或國外掏金等話術誘騙上當，淪為任惡毒犯罪集團宰割的「豬仔」。

    刑大表示，警方受理家屬報案是以被害人現居地為優先，其次為工作地、戶籍地，因此受理案件每日會有變化，會先視被害人居住地為主，交由當地警察局追查、協尋，據統計，高市約有60多件報案疑遭詐出國，還在釐清案情，三民二、新興分局也成功各攔阻1件赴柬工作，警方提供檢舉專線（02）275621225，如經民眾檢舉因而查獲人口販運，可酌發檢舉獎金。

    旗津風箏節熱鬧登場警頂烈日宣導，鼓山分局走入遊客人群，呼籲被騙如斷線風箏失聯淪為受虐豬仔。（記者黃良傑攝）

    旗津風箏節熱鬧登場警頂烈日宣導，鼓山分局走入遊客人群，呼籲被騙如斷線風箏失聯淪為受虐豬仔。（記者黃良傑攝）

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