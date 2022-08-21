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    台女曼谷機場驚魂6小時... 我外館助逃人蛇魔爪

    圖為泰國曼谷蘇凡納布國際機場。（歐新社資料照）

    圖為泰國曼谷蘇凡納布國際機場。（歐新社資料照）

    2022/08/21 06:09

    〔記者楊丞彧／台北報導〕駐泰國代表處20日表示，近期接獲多起受害民眾求助案，駐處於第一時間即指派移民秘書協調泰國機場觀光警察，共同協助受困或遭轉賣之受害國人，於最短期間協助他們登機返台。

    代表處提到，其中有國人家屬本月16日求助緊急聯絡專線告知，女兒遭拐騙至緬甸從事詐騙工作，原與人蛇集團談好贖金價格，待女兒抵達台後同時交錢贖人。但集團成員押人在曼谷機場轉機時，馬上就地起價提高贖金，該女趁機偷跑並躲藏在機場廁所，伺機聯絡在台家人求救。

    代表處當日接獲家屬求助，立即協調泰國機場觀光警察救援，並協助暫時安置於安全地點；據該女所稱，朋友邀她遊泰國，但抵泰後被轉至緬甸KK園區（Shwe Kokko）進行詐騙工作。而2週後她要求返台，人蛇集團即索150萬元贖金；待押到曼谷機場，人蛇又改口提高贖金治250萬元。

    代表處表示，該女擔心人蛇出爾反爾，便偷跑躲進機場廁所長達6小時，同時求助台灣家人，直到代表處人員協同泰國警方救出。被救當下，該女仍恐懼不已，直到確認代表處已安排17日班機，才放鬆警戒，並感謝代表處協助。

    另外，代表處也提到一名30歲台灣男性聯繫代表處表示，之前遭詐騙至金三角地區從事詐騙工作，但因他極力抗拒，故遭人蛇集團留置泰北從事色情行業，2個月間遭慘烈虐待，後被賣至別處。18日他與人蛇集團成員途經曼谷機場時，伺機逃跑並聯絡代表處。經移民秘書協調泰國警方，立刻安排受害國人於當天返國。

    代表處指出，駐泰國代表處急難救助專線等對外聯繫管道，自今年4月迄今已受理相關案件之受害人數累計近90人，僅8月通報之受害國人即高達60餘人，其中包括民眾自行逃出詐騙集團、遭轉賣途徑泰國之受害人，以及台灣家屬通報失蹤名單等。而代表處已於2週內成功營救近20名國人，並協助順利返台。

    駐泰國代表處再度呼籲國人，務必高度注意赴海外求職及旅遊陷阱，行前須查明擬任職公司是否為當地合法企業，以及旅遊目的地是否為真，且須審慎評估工作屬性是否合乎當地法規，務須遵循合法正常管道申請入境外國，以免因事前輕忽而危及個人生命安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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