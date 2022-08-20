打字月入10萬…騙單身女到柬埔寨失聯 人蛇共犯收押禁見

邱嫌（右）與共犯張女涉嫌誘騙單身王姓女子到柬埔寨，王女失蹤至今，台中地院裁定邱嫌羈押禁見。（記者張軒哲翻攝）

2022/08/20 23:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市清水警方調查發現，沙鹿40歲王姓女子6月聽信「打字月入10萬元」，被騙到柬埔寨失聯，警方循線在外埔地區拘提人口販子邱姓嫌犯到案，發現還有其他人受害，依涉嫌觸犯人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪名，將邱嫌移送台中地檢察署，中檢聲請羈押，台中地院今晚（20日）裁定羈押禁見。

張姓女子以「月薪十萬，高薪聘請到柬埔寨從事打字、電腦工作」等廣告騙詞，誘騙台灣人到柬埔寨打工，每騙1人就可賺台幣10萬元不等佣金，刑事局中部打擊犯罪中心15日在外交部領事事務局大門逮捕張女，檢方聲押獲准後，清水警方查出張女有1名共犯邱姓男子，6月誘騙未婚40歲王姓女子及許姓男子到柬埔寨。

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王女至今杳無訊息，但同行被騙許男幸運平安返回台中，清水警方報請檢方與刑事警察局合作偵辦，昨天（19日）逮捕張女共犯邱嫌。

調查顯示，王女與許男6月初認識後，聽信到柬埔寨「打字月入10萬」謊言，6月7日與許男被邱嫌載到桃園，交由張女辦理護照與簽證，安排於桃園機場搭機出境。許男7月17日返台，王女卻至今失聯。

許男等被害人指控，抵達柬埔寨後，護照手機立刻被收走，強迫從事電信詐騙等工作，績效差會被毆打凌虐，囚禁在飯店集中看管。

台中地檢署指派檢察官蔡雯娟承辦，她指揮清水與中市刑大警方，向法院聲請搜索票，到邱嫌住處搜索，查扣手機及存摺等證物，拘提邱嫌到案，以涉嫌觸犯人口販運防制法、組織犯罪防制條例，罪嫌重大且有串證、滅證及逃亡之虞聲押，台中地院今天裁定羈押禁見。

至於王女下落與是否安全，中檢已通報刑事局持續追查，同時循外交管道釐清。

警方在刑外交部領事事務局大門逮捕張女。（記者張瑞楨翻攝）

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