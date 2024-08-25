59瓶的「82年拉菲」只要3百萬？ 老翁衝銀行領錢險被詐

警方向李姓老翁勸說。（記者王冠仁翻攝）

2024/08/25 12:55

〔記者王冠仁／台北報導〕78歲李姓老翁透過手機通訊軟體Line，加入一個「幸福總會在路上」群組還認識女網友，對方每天對他噓寒問暖，讓他以為飛來豔福、樂得眉開眼笑。不久後，女網友慫恿他購買1982年的拉菲紅酒59瓶，謊稱未來增值可期，還說有管道能夠取得；曾信以為真，跑到住家附近銀行要提領3百萬元買酒，幸虧員警趕到及時攔阻，同時替他揭穿詐騙集團的謊言。

北市警中正一分局今天公布李姓老翁遇上的詐騙集團行騙手法，同時也再次呼籲，許多長輩因剛熟識網路社群，認為在網路上結交到新朋友可再次體驗人生樂趣，提醒家中晚輩多關心長輩生活狀況，增加情感連結亦可避免財產損失。民眾若有疑慮，可撥打「165」反詐騙專線或向警方諮詢。

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警方調查，李姓老翁平時與家人住在台北市，他先前透過手機通訊軟體，輾轉加入一個群組「幸福總會在路上」，還在群組內認識一名女網友「波波-林秀珍」；女網友對李發動柔情攻勢，甚至還說要跟他談戀愛、變成男女朋友。

不久後，女網友告訴曾，有管道能夠取得1982年的拉菲紅酒，如果買來存放一段時間，未來增值空間驚人；李以為遇上投資的好機會，隨即跑到住家附近的彰化銀行東門分行要提領3百萬元來買酒。

不過，行員詢問曾領錢用途，他卻交代不清，行員認為他可能遇詐，隨即通報轄區警方。仁愛路派出所警員吳佳勳、李佳樺趕到現場釐清情況後，研判曾遇上「假愛情交友結合假投資」詐騙手法。

員警為了讓曾清醒，反問他「你有看過82年的拉菲嗎？」、「隨便拿幾瓶紅酒貼上82年的酒標你有辦法分辨嗎？」同時耐心向他勸說，拿出過往新聞案例、聯繫其家人，曾最後才發現上當、打消取款念頭。

一名資深刑警指出，拉菲是世界上的知名酒莊，1982年產出的紅酒，更因為受益於當年的氣候、葡萄品質，品質堪稱一絕。港星周潤發主演的電影「賭神」中有一句台詞，「來一瓶82年的拉菲」，更讓「拉菲」在華人圈中的知名度大幅提升。

此外，此案中的女網友謊稱可以用3百萬元取得59瓶「82年拉菲」，但根據過往成交行情，一瓶「82年拉菲」可能就要價台幣10萬至20萬之間，3百萬根本不可能買到59瓶。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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