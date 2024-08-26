為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

化解台海危機 英媒揭密美中秘設「戰略管道」

今年1月26日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan，右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅（左）在泰國曼谷舉行會談。（圖擷取自蘇利文X平台）

今年1月26日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan，右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅（左）在泰國曼谷舉行會談。（圖擷取自蘇利文X平台）

2024/08/26 11:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中關係近年來持續緊張，但鮮為人知的是，雙方高層一直維持著一條秘密外交管道，試圖管控分歧、避免誤判。英國《金融時報》（Financial Times）8月25日披露了這條「戰略管道」的內幕，揭示美中如何在台海危機、間諜氣球事件等重大衝突中，透過這一管道化解危機，以及其局限性。

據該報導，2023年5月，在美中關係因中國間諜氣球事件跌至谷底之際，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）秘密飛抵奧地利首都維也納，與時任中國外交部長王毅展開了為期2天、長達8個多小時的閉門會談。這是美中「戰略管道」的首次運作，為雙方後續在馬爾他、泰國等地舉行多次秘密會晤，奠定了基礎。

這條管道的建立，源於2022年11月，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行的G20峰會上達成的共識。然而，2023年初發生的中國間諜氣球事件，一度使該計畫陷入停擺。

維也納會談成為重啟對話的關鍵。雙方在維也納的帝國飯店（Imperial Hotel）內，就台灣、烏克蘭戰爭、半導體出口管制等敏感議題進行了坦誠且深入的討論。一位美國官員表示：「我們必須設法讓關係走上穩定軌道，同時又不在關鍵利益上讓步。」

台灣問題始終是美中關係中最敏感的議題之一。報導指出，王毅在會談中強調台灣是中國的「紅線」，絕不能逾越，並指出「台獨是兩岸和平的最大風險，也是中美關係的最大挑戰」。

美方則試圖消除中方的疑慮。一位美國官員表示，蘇利文在會談中強調，華盛頓無意挑起台海衝突。「我們不是試圖將中國拖入台灣衝突，事實恰恰相反。」他補充說，北京對美國的意圖變得「相當多疑」。

值得注意的是，就在維也納會談前幾週，習近平曾向歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，美國正試圖挑釁中國攻打台灣，這凸顯了北京方面的擔憂。

儘管如此，這一秘密外交管道似乎在降低台海緊張局勢方面發揮了作用。報導指出，在一段時期內，一些專家曾擔心美中可能走向台海衝突，但這條管道的建立，暫時緩解了歐洲和亞洲盟友的憂慮。

2023年11月，拜登和習近平在美國舊金山成功舉行會晤，就打擊芬太尼、恢復軍事溝通等議題達成共識，這被視為是「戰略管道」運作的成果之一。一位中國官員稱，這些會談「幫助中美關係回到峇里島共識」。

然而，專家指出，儘管「戰略管道」在短期穩定局勢方面取得成功，但仍未能解決兩國之間的根本分歧。亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）的中國問題專家丹尼爾斯（Rorry Daniels）表示：「它尚未成功在任何一國建立支持根本性降低對抗關係的基礎。」

蘇利文將於8月27日抵達北京，展開他擔任國安顧問以來首次訪中行程。在美中競爭加劇、台海局勢緊張的背景下，這次訪問備受關注。專家認為，維持這一溝通管道對於管控分歧、避免誤判至關重要。

蘇利文本人對《金融時報》表示，他並不認為這一管道能說服中國改變政策，但強調它在幫助改變美中關係動態方面發揮了重要作用。「我們能做的就是考慮他們的政策，我們的政策，然後試圖管理好關係，使我們能採取必要行動，同時保持關係的穩定。」他說，「我們已經做到了這兩點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬英九稱國民黨贊成和平統一 消遣賴清德務實台獨「有點天真」
2024/07/13 15:53

馬英九稱國民黨贊成和平統一 消遣賴清德務實台獨「有點天真」
美誓言維護台海和平！布林肯亞洲行聯合盟友 築印太安全防線
2024/07/25 20:40

美誓言維護台海和平！布林肯亞洲行聯合盟友 築印太安全防線
impression

左營新核心 台積旗艦站 最後3字頭！把握良「積」！
美國防官員：聯合盟友 維護台海穩定
2024/07/26 05:30

美國防官員：聯合盟友 維護台海穩定
稱國民黨贊成和統 馬英九：賴清德務實台獨有點天真
2024/07/14 05:30

稱國民黨贊成和統 馬英九：賴清德務實台獨有點天真
impression

南台都更天王國城啟動嘉義翻轉首章
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播