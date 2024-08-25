肢障男子硬上遠房親戚腦痲女 判刑7年8月

嘉義一名男子性侵遠房親戚，地方法院審理後，判刑有期徒刑7年8月。（記者丁偉杰攝）

2024/08/25 12:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一名肢體障礙男子與腦痲智障A女為鄰居，又是遠房親戚，男子竟於去年3月間，趁A女來訪，家裡無人之際，故意播放色情片，誘拐A女到房間伸狼爪，A女不從，明確表明「咱房頭仔內不可以做這款事情」，男子仍硬上得逞。嘉義地院審理後，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判刑男子有期徒刑7年8月，可上訴。

判決指出，A女為重度智能不足（成年人智齡在6歲以下），經常前往男子住處聊天、做客；去年3月25日中午，A女到男子住處，男子家人都在午休，男子先在客廳播放色情影片觀看，再示意A女一同前往房間。

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A女一時未加警覺，跟隨進入房間後，男子即關上房門，將A女推倒在床上，不顧A女明確表示「不要」、「不要做這個」、「咱房頭仔內不可以做這款事情」等語，強行性侵得逞。事後家人察覺A女舉止有異，詢問緣由，A女家人質問男子後報警。

男子辯稱，沒有脫A女的褲子，忘記有無用嘴巴親吻A女胸部，並稱A女證詞不可信。

法院審理時，依男子與A女家人對質錄音檔等事證，認為男子否認部分犯行，所言為卸責之詞，審酌男子肢體障礙行動不便，無法工作、離婚，罹患糖尿病等狀況，未與A女試行和解及徵得諒解，堪認犯後態度不佳，判刑7年8月。

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