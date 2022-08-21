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    竹縣獲報15件赴柬埔寨 數人遭扣留護照、2人已返台

    新竹縣政府警察局透過各種管道和活動場合宣導防範詐騙。圖與本文受理柬埔寨報案無關。（竹縣警局提供）

    新竹縣政府警察局透過各種管道和活動場合宣導防範詐騙。圖與本文受理柬埔寨報案無關。（竹縣警局提供）

    2022/08/21 18:42

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕近來柬埔寨事件成為國人關注焦點，新竹縣政府警察局清查，轄內共有148人出境至柬埔寨，目前受理報案15件，其中有幾人遭扣留護照；經警方積極調查並協調聯繫，截至今（21）日有2人已順利返台。

    警察局表示，受理報案的15件當中，有些是家屬聯絡不上，看報導後擔心家人被騙而報案，警方清查才發現出境到柬埔寨；也有被害人以通訊軟體向家屬求救，家屬到派出所報案，其中有少數幾人護照被扣留。

    警方初步調查，這15人年紀大都在20到35歲，多集中於7至8月出境柬埔寨，目前已知沒有遭到虐待；但由於當事人滯留在境外，加上家屬資訊有限，究竟是透過什麼管道、是否為親友介紹、人蛇集團仲介、有沒有涉及幫派，以及是否有被害情事等，正持續調查釐清中。

    警察局提醒，近來頻傳國人因高薪吸引，而被誘騙到東南亞等國家，有的傳出不人道剝削、甚至活摘器官等駭人聽聞事件，但因犯罪事證都在境外，被害人滯留境外無法連繫，警方除了通報外交部外，持續與家屬保持連繫。也呼籲民眾若遇到不需要經驗、高薪、出國、工作輕鬆等話術，務必多加求證，以免成為人蛇集團的肥羊。

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