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總統副總統就職預演 19日凱道周邊相關道路交管

就職慶祝大會預演活動各項管制規定。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

就職慶祝大會預演活動各項管制規定。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

2024/05/14 09:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕中華民國第十六任總統副總統就職籌備會，訂於5月19日在總統府前及周邊道路實施就職慶祝大會預演活動，北市警察局為維護活動交通秩序與安全，將進行道路管制，並請公車配合改道行駛。

北市警局表示，相關管制時間及範圍如下：

一、管制時間：（視狀況提前或延後）

（一）第1階段：5月19日9時至13時。

（二）第2階段：5月19日13時至18時。

二、管制區域：

（一）第1階段：重慶南路（寶慶路至貴陽街）、凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）、寶慶路靠北廣場側2線道（含重慶南路、不含懷寧街）。

（二）第2階段：北起永綏街、襄陽路及沅陵街、東至公園路、南至愛國西路、西至桃源街等區域。

三、管制措施：

（一）桃源街與寶慶路、桃源街與長沙街、桃源街與貴陽街、中華路與寶慶路、中華路與長沙街及中華路與貴陽街，管制車輛往東行駛。

（二）重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路，管制車輛往北行駛。

（三）公園路與凱達格蘭大道、公園路與貴陽街口，管制車輛往西行駛。

（四）重慶南路與襄陽路及懷寧街與襄陽路，管制車輛往南行駛。

警方表示，管制時間內行經相關管制路段之各路線公車將配合改道行駛，詳情請連結北市公共運輸處（http://www.pto.gov.taipei/）或臺北市政府交通局（http://www.dot.gov.taipei/）等網站查詢。

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