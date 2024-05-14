深夜騎贓車跑給警追 偷車賊報錯車主年紀露餡被逮

新北市警板橋分局沙崙所攔查一名綠燈停滯機車，果然發現竊嫌騎乘贓車，帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/14 09:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市黃姓男子凌晨騎乘機車，綠燈後仍停在路中間，後方警車察覺有異要求停車，但騎士仍持續直行拒捕、闖紅燈，警方鳴警笛、通報攔截圍捕，恰巧騎士轉進彎道，被攔檢點警員攔下甕中捉鱉；警方盤查騎士，他辯稱機車是朋友借的，卻報不出車主名字、聯絡方式，被警方識破，當場依現行犯上銬帶回偵訊；還吃上1張1800元的發票。

據了解，板橋警分局沙崙派出所員警今天凌晨巡邏途經保安市場附近路段，發現前方1名騎士見警車逼近，綠燈後仍不敢前行，幾秒後才啟動前行，員警察覺有異攔查，廣播告知騎士受檢，但騎士仍持續前行，警方鳴警笛後，騎士還加速逃逸闖紅燈。

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警方開車緊追之際，騎士雨中打滑也持續拒捕，直到轉入一個彎道，碰上警方攔檢點，乖乖靠邊受檢。

員警盤查騎士，他辯稱機車是朋友所有，但又說不出朋友年紀、姓名，警方要騎士再確認，他仍說是卅歲上下，警方一查發現女車主年齡、特徵跟騎士形容的有落差，戳破騎士謊言，騎士見騙不下去，改口承認機車是偷的，當場被警方帶回偵訊。

警方聯絡張姓女車主，詢問是否將機車輛借給他人，張女透露昨晚僅騎車領包裹，就凌晨就接到警方通知，下樓一看赫見機車不見，警方偵訊54歲黃姓犯嫌，依竊盜罪嫌送辦。

板橋警分局長陳宇桓呼籲，民眾外出時，提醒注意自身交通工具停放位置，停妥後應將車輛鑰匙取下勿留在車上，避免遭歹徒覬覦有機可乘。

新北市警板橋分局沙崙所攔查一名綠燈停滯機車，果然發現竊嫌騎乘贓車，帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

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