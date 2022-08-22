新竹男為賺錢赴柬埔寨險淪「豬仔」 家人疑遭誘拐報警救回

新竹竹北一名25歲男子（中黑衣）為賺錢赴柬埔寨險些淪為豬仔 ，警方策動將人救回。（記者廖雪茹翻攝）

2022/08/22 09:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕柬埔寨事件詐騙手法層出不窮，新竹縣警方本月3日接獲報案，稱25歲兒子疑似遭誘騙至境外從事詐騙工作，擔心遭控制有生命危險；警方調閱監視器畫面、機票訂購紀錄，追查多日鎖定一名該男友人，仲介前往柬埔寨工作賺錢，經積極策動，男子於16日平安返國，警方將持續釐清是否有幫派涉及詐騙、人口販運不法情事，擴大溯源偵辦中。

新竹縣政府警察局近來柬埔寨事件成為國人關注焦點，新竹縣政府警察局清查，轄內共有148人出境至柬埔寨，目前受理報案15件，其中有幾人遭扣留護照，警方除了通報外交部外，持續與家屬保持連繫。

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其中一名竹北地區男子，疑遭誘拐赴柬埔寨，已平安返國。竹北警分局表示，這名男子稱自己積欠債務，友人告知有賺錢機會，為打工還債才會聽信友人的話，於本月2日出境。

警方在3日接獲家屬報案，稱其兒子疑似遭誘騙至境外從事詐騙工作，因聯絡不上兒子，擔心遭控制有生命危險，警方隨即成立專案小組，擴大調閱相關監視器畫面、機票訂購紀錄，追查多日鎖定一名該男友人，仲介前往柬埔寨工作賺錢，立即聯繫其友人要求將男子送返回國，並於16日兵分四路，於友人處所及機場將該男子及友人帶回。

竹北警分局表示，將持續釐清集該案是否有幫派涉及其他詐騙、人口販運不法情事，積極擴大溯源追查，後續將報請新竹地檢署指揮偵辦。

警方呼籲，詐騙集團專挑沒有經驗的年輕人，請民眾切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，否則一旦掉入陷阱護照被扣、行動受限，不僅金錢損失，更可能遭囚禁施虐，任人宰割。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹竹北一名25歲男子（右黑衣）為賺錢赴柬埔寨險些淪為豬仔 ，警方策動仲介友人於16日將人送回。（記者廖雪茹翻攝）

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