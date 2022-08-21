「白日依山盡」下一句？戲耍人蛇爆笑對話曝 網：超療癒

戲耍人蛇爆笑對話曝，笑翻一票網友。（擷自網路）（記者許國楨攝）

2022/08/21 23:58

〔記者許國楨／台中報導〕柬埔寨打工陷阱話題延燒引發熱議，最近網路上也有幾段民眾與疑是人蛇集團的仲介對話，民眾一下裝瘋賣傻又正經八百，除問工作地點好像有點遠，機車騎的過去嗎？還故意考對方「白日依山盡」等五言絕句下一句接什麼，搞得對方不知所措甚至錯亂，最後索性不讀不回，爆笑對話瘋傳，網友都說，超療癒。

這幾段對話這兩天在許多LINE群組瘋傳，疑是人蛇集團仲介突傳訊息給應是亂槍打鳥加到LINE的民眾（以下簡稱A男），一開始就切入正題介紹工作性質，一個月只要上班15天，月薪88000，A男應已知道是涉詐人蛇，先是正經八百又耍寶詢問，我有興趣，因此我現在薪水才25250，有時老闆又因為我鞋帶沒綁好就扣200塊，「鞋帶！？您是原住民嗎？」A男順勢回「你超強，鞋帶關係就知道我是原住民」。

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對方煞有介事回「不是的，因台灣花蓮似乎都是原住民居多，在我們公司這也招募許多敢打拼的年輕人，其中也包含了原住民年輕人唷」，「公司在泰國，請問您有出國過的經驗嗎？」A男「好像有點遠餒，我機車騎的過去嗎？」對方回「我和您一樣是台灣人，當初我來的時候也是不相信能賺這麼多，就當作是渡假一樣，沒想到能賺到錢，我才定居在這兒」。

A男「哇靠好羨慕...可是新聞現在都在報好多案例。讓我有點怕怕的，如果我跟你去的話，我媽媽知道會罵我嗎」，對方「您還真孝順會聽母親的話，新聞報的都誇大不實，真正賺到錢的人是不會因任何人阻攔而去闖出一片天，尤其父母看到自己孩子有第一桶金才安心。您說對吧~」

A男說，那我考考你，我才相信你是台灣人，「白日依山盡」下一句是什麼，對方回「黃河入海流」，再下一句呢，對方正經再回「欲窮千里目」，A男開始戲耍，「錯，完了，是「芋頭西米露」」，對方「更上一層樓」，「錯，是『腎臟會沒有』」，那「床前明月光」呢，對方接「凝視地上霜」，「錯，姐你是台灣人嗎」，「舉頭望明月」下一句「快，我護照準備好了」。

對方「低頭思故鄉」，A男「幹，騙我是台灣人」，是「器官賣光光」，對方至此已開始不讀不回，A男「安安，在嗎」「不要不理我，我很害怕孤單」，雙方對話到此告一段落，但已笑翻一票網友。

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戲耍人蛇爆笑對話曝，笑翻一票網友。（擷自網路）（記者許國楨攝）

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戲耍人蛇爆笑對話曝，笑翻一票網友。（擷自網路）（記者許國楨攝）

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