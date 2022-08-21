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    首頁　>　社會

    網友po文點名高雄人蛇已騙200多人到柬埔寨 警證實他出境

    網友在臉書貼文，並附上戶籍在高雄三民區的劉姓男子的駕駛執照。（圖讀者提供）

    網友在臉書貼文，並附上戶籍在高雄三民區的劉姓男子的駕駛執照。（圖讀者提供）

    2022/08/21 19:26

    〔記者方志賢／高雄報導〕國人到柬埔寨打工遭詐騙凌虐事件頻傳，一名網友在網路貼文，指高雄劉姓男子才是真正人蛇，人在柬埔寨當人事主管，已騙了200多名台灣人到柬埔寨，並指控劉沒人性、電擊、毒打台灣人，高市警方今證實劉男已出境到柬埔寨；劉男家人也表示，劉男與家人感情疏離，但仍持續有聯繫，他人在柬埔寨是安全的。

    三民二警分局偵查隊長陳嘉宏今晚表示，該案是刑警大隊交查的出境柬埔寨人士，經查劉男（34歲）是今年5月由桃園機場出境，轄區覺民派出所所長於8月17日下午親至劉家訪查，劉男母親表示目前人在國外無安全顧慮，並表示他很久沒回家，警方與劉男家屬持續保持聯絡，另王男在臉書貼出當事人駕照部分，疑違反個人資料保護法，警將聯繫王男到場說明。

    王姓男子在臉書貼文，並附上戶籍在高雄三民區的劉男的駕駛執照，貼文內文指「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂。

    王男在貼文說，「劉男騙了200多個台灣人來柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃，台灣政府如果真的有心，請查明真相，救出那200多個台灣人，如有需要配合調查的地方，他本人會全力配合」。

    警方今表示，該貼文是一名匿名者在新帳號的發文，目前還在與臉書發文者聯繫，進一步釐清案情。

    三民二警分局偵查隊長陳嘉宏今晚說明案情。（圖讀者提供）

    三民二警分局偵查隊長陳嘉宏今晚說明案情。（圖讀者提供）

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